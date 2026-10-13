Plenković: Vlada je sidro političke stabilnosti

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u utorak je u Hrvatskom saboru podnio godišnje izvješće Vlade RH i naglasio kako se njegova Vlada u najtežim okolnostima potvrdila kao sidro političke stabilnosti zahvalivši građanima što su mu tri puta dali povjerenje.

Premijer se na početku govora najprije osvrnuo na lijevu oporbu koja je odlučila napustiti sabornicu kod točke godišnjeg izvješća Vlade.

Hrvatska javnost i hrvatski građani danas ovim potezom u biti vide pravu sliku cijelog ovog egzaltiranog agitiranja u vezi s Gospićem u proteklih mjesec dana. Cilj je velika podjela, velika polarizacija i produžena kvazi predizborna kampanja skoro dvije godine od izbora. Oni koji to rade sigurno će izgubiti na idućim izborima. To im danas vrlo jasno poručujem", rekao je Plenković.

Dok je on počinjao govor trojica Mostovih zastupnika okrenula su mu leđa.

Plenković je nastavio s govorom i poručio na početku kako se njegova Vlada u najtežim okolnostima potvrdila kao sidro političke stabilnosti te se zahvalio građanima koji su mu tri puta dali povjerenje.

Gospodarenje otpadom

U govoru se dotaknuo i otpada te poručio kako su u radu centri za gospodarenje otpadom Marišćina, Kaštijun, Bikarac, Biljane Donje i Babina Gora, a u izgradnji Piškornica, Lučino Razdolje i Lećevica. U pripremi su Orlovnjak, Šagulje i Zagreb.

"Popodne ćemo imati priliku detaljno izložiti što je učinjeno po pitanju sanacije otpada u Gospiću. Želim naglasiti da Vlada provodi sanacije crnih točaka i odlagališta. Kao što smo riješili otpadnu trosku u Biljanima Donjim i problem baliranoga otpada u Varaždinu tako ćemo riješiti i problem sanacije otpada u Gospiću. Cilj nam je zaštititi zdravlje ljudi i okoliš, provesti sanaciju i pojačati nadzor primjenom novog Zakona o gospodarenju otpadom", rekao je Plenković.

Pravosuđe

Naglasio je kako je u proceduri kazneni zakon kojim se uvodi doživotni zatvor za najteža kaznena djela, a za najopasnije počinitelje i nadzor nakon izdržane kazne. Povećavaju se i kazne za namjerno izazivanje požara i uvodi ekocid kao osobito teško kazneno djelo protiv okoliša.

"Rad pravosudnih tijela je u potpunosti samostalan i neovisan. Nitko nije iznad zakona, a borba protiv korupcije i kriminala ostaje jedan od naših najvažnijih političkih prioriteta. Želimo u budućnosti još više skraćivanje trajanja postupaka, također i progon korupcije i organiziranog kriminala, a vijesti nam svakoga dana dokazuju da hrvatska policija i Državno odvjetništvo rade upravo to", istaknuo je Plenković.

Obrana i vojska

Istaknuo je kako se provodi najveća modernizacija hrvatske vojske od Domovinskog rata, a proračun Ministarstva obrane više je nego utrostručen od 2016. godine.

"Svih 12 aviona Rafale u operativnoj je uporabi i pripremamo njihovu daljnju modernizaciju. Planiramo i nabavu sustava protuzračne obrane srednjeg dometa, kao i modernizirane radare. U uporabi su prva četiri helikoptera Black Hawk, a stiže ih još osam. Uvedene su i bespilotne letjelice Bayraktar, a do kraja godine bit će isporučena sva 62 borbena vozila Bradley", rekao je premijer.

Dodao je kako kopnena vojska ima 126 Patriota, a u tijeku je nabava tenkova Leopard 2A8, raketnih sustava HIMARS i Chunmoo, haubica Caesar i sustava za obranu od dronova.

Istaknuo je kako se kod Obrovca gradi tvornica streljiva, kao i da se ove godine uvelo i temeljno vojno osposobljavanje kako bi se ojačala obrambena spremnost i osposobilo mlade za postupanje u kriznim situacijama. Rekao je i kako je 31 godinu nakon Domovinskog rata Hrvatska postala država bez mina.

Hrvatski branitelji

Premijer je spomenuo i izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima koje obuhvaćaju više od 200.000 branitelja, policajaca i vojnika. U tu svrhu predviđeno je gotovo 100 milijuna eura.

Povećavaju se mirovine, uvodi se godišnji dragovoljački dodatak, raste naknada njegovateljima najtežih invalida, a ukida se i umanjenje mirovina iz 2002. za 34.000 korisnika, istaknuo je dodajući da su se u nizu gradova otvorili i otvaraju se braniteljski centri i da će dovršetkom te mreže čak 60% županija imat će veteranski ili braniteljski centar.

Još se traga za 1725 nestalih i potraga neće prestati dok ne bude riješena i posljednja sudbina, poručio je Plenković.

Socijalne potpore i demografija

Zakonom o inkluzivnom dodatku četiri naknade spojene su u jednu, a iznosi su za većinu korisnika povećani između 50 i 100 posto. Inkluzivni dodatak prima više od 239.000 osoba.

"Novac je osiguran i svatko tko ima pravo na inkluzivni dodatak ostvarit će ga", poručio je premijer dodajući da je Vlada donijela i Uredbu o izmjenama Zakona o osobnoj asistenciji te da takvu uslugu koristi 6700 osoba. Rekao je i da je zaposlenih osoba s invaliditetom više od 23.000, čak 5000 više nego prije pet godina.

Istaknuo je i kako je ove godine rođeno preko 1000 djece više nego u istom razdoblju lani. prošle godine u istom razdoblju.

"Najvišu mjesečnu naknadu plaće za roditeljski dopust povećali smo s oko 353 eura 2016. na 3000 eura danas, dakle više nego osam puta. Jednokratna potpora za novorođenče udvostručena je na 618 eura, a iduće godine ona će iznositi 800 eura, s ambicijom da u zadnjoj godini mandata dođemo i na 1000 eura potpore po rođenom djetetu", poručio je.

Rekao je i kako je cilj da do 2030. svako dijete ima mjesto u vrtiću, što će, kaže, i ostvariti.

Obnova i priuštivo stanovanje

Do 1. listopada završeno je 15.405 postupaka obnove, a kupno je investirano 5,2 milijarde eura, obnovljene su tisuće zgrada, škola, bolnica, kulturnih i sakralnih objekata, izgrađene su i novi stanovi i kuće za obitelji, naglasio je Plenković dodajući da je pitanje cijena rasta nekretnina i najma izazov s kojim se suočavaju sve članice Unije.

"Pravodobno smo prepoznali izazov priuštivog stanovanja i donijeli Nacionalni plan stambene politike do 2030. To je gotovo devet mjeseci prije nego je Europska komisija predstavila svoj plan za priuštivo stanovanje. Za njegovu provedbu predviđeno je više od dvije milijarde eura", rekao je. Spomenuo je i ograničenje kratkoročnog najma dok se Zakonom o najmu stanova ograničava rast najamnina u novim zgradama koje će graditi APN.

Zdravstvo

Proračun zdravstva ove godine iznosi osam milijardi eura, a premijer je, uz ulaganja u bolnice, opremu, digitalizaciju i zdravstvene radnike najavio i kako će se 26. listopada položiti kamen temeljac za prvu fazu Nacionalne dječje bolnice u Blatu u Novom Zagrebu.

Dodao je kako Hrvatska ima 25 linearnih akceleratora što onkološkim bolesnicima omogućuje suvremenije i preciznije liječenje., dok je za posebno skupe lijekove lani izdvojeno 460 milijuna eura.

Obrazovanje i kultura

Minimalna studentska satnica utrostručena je i sad iznosi 6,56 eura, rekao je premijer dodajući kako cijena studentskog menija ostaje i dalje ista - 0,86 eura u 25 gradova gdje postoje studentski restorani, što je subvencioniranje prehrane za sto tisuća naših studenata.

Putem Ministarstva kulture i medija obnovljeno je više od 500 zgrada kulturne baštine, uključujući više od 270 sakralnih objekata, u Zagrebu je izgrađena i otvorena druga scena HNK, otvoreno je 30 novih ili obnovljenih knjižnica, kao i 40 muzeja i drugih prostora kulture, dok se dva tjedna otvara obnovljeni Muzej Mimara u Zagrebu.

Sport

Za sportsku infrastrukturu u gradovima i općinama sufinancirano je oko 600 projekata, naglasio je premijer dodajući kako se nastavljaju pripreme za izgradnju novog stadiona u Maksimiru, kao i rješavanje budućnosti stadiona Poljud u Splitu.

"Snažnija Hrvatska za sigurnu budućnost, to je cilj koji nas vodi i obveza koju preuzimamo", rekao je Plenković i dodao kako je za to potrebno je voditi dijalog i s onima koji na političkom spektru misle drukčije.

"Stoga ja danas zahvaljujem predstavnicima lijevog političkog spektra koji s još nekima nisu ovaj puta, kao prije nekoliko godina, fizičkim lupanjem uništavali inventar Hrvatskog sabora, već su tek pokazali tko su i što su odlaskom s današnje rasprave", poručio je na kraju premijer.