Plenković za CNN: Hrvatska je uspješna priča. Rastu plaće, mirovine, raste gospodarstvo

Hrvatski premijer Andrej Plenković i ove je godine bio jedan od aktivnijih sudionika Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu, gdje se od 19. do 23. siječnja okupila svjetska politička i poslovna elita. U nizu panela i bilateralnih susreta, Plenković je iskoristio priliku kako bi nabrojao uspjehe svoje Vlade, a Hrvatsku predstavio kao uspješnu priču.

U intervju za CNN naglasio je važnost transatlantskog partnerstva, pozivajući na smirivanje tenzija i pronalaženje rješenja korisnih za obje strane. Podsjetio je da su se kroz povijest lojalnost i solidarnost među saveznicima više puta potvrdile te istaknuo kako ne vidi razlog da bi danas situacija bila drugačija. Poručio je da je važno smiriti odnose između SAD-a i europskih partnera te se vratiti osnovnim vrijednostima na kojima je izgrađen slobodni svijet.

Smatra da iako Trump provodi protekcionističku 'America first policy', dugoročno ne postoji održiva alternativa snažnom partnerstvu Europe i SAD-a.

Hrvatska je uspješna

- Hrvatska je uspješna priča, gospodarstvo raste 19. kvartal zaredom - rekao je premijer te dodao da Hrvatska ima investicijski kreditni rejting razine "A" te da ostvaruje kontinuirani rast plaća i mirovina, uz visoku zaposlenost i nisku nezaposlenost.

Jedan od središnjih događaja na kojem je Plenković sudjelovao bio je tradicionalni "Ukrajinski doručak", panel diskusija koju je ove godine moderirao još jedan istaknuti novinar CNN-a, Fareed Zakaria. U društvu glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, finskog predsjednika Alexandera Stubba i nizozemskog premijera Dicka Schoofa, Plenković je ponudio hrvatsko iskustvo kao model za poslijeratnu Ukrajinu.

Povukao je paralelu između situacije u Ukrajini i hrvatskog iskustva iz Domovinskog rata, posebice procesa mirne reintegracije i oslobađanja okupiranih teritorija. Naglasio je kako samo "osnažena Ukrajina" može biti ravnopravan sugovornik u budućim pregovorima te je ponudio hrvatsku ekspertizu u procesima razminiranja i poslijeratne obnove.