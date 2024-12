Plenković: 'Zahtjev BUZ-a za ostavkom vlade nije realan!'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u petak da zahtjev Bloka umirovljenici zajedno (BUZ) za ostavkom Vlade nije realan istaknuvši kako Vlada stalno unaprjeđuje položaj umirovljenika te želi da do kraja njihova mandata ona prosječno bude 800 eura.

- Baš ostavka vlade nije realna. A što se tiče čelnika BUZ-a Milivoja Špike, on je sa mnom bio kandidat na listi HDZ-a za Europski parlament prije 10 godina - rekao je Plenković novinarima nakon HDZ-ova božićnog domjenka

Smatra da bi Špika, da je ostao u suradnji s HDZ-om, bio na tragu onoga što govori predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Veselko Gabričević da upravo njegova Vlada - u dogovoru i s Hrvatskom strankom umirovljenika, Maticom umirovljenika Hrvatske i Sindikatom umirovljenika Hrvatske, stalno unaprjeđuje položaj umirovljenika.

- Mi razumijemo njihov položaj i ne mislimo da je situacija s mirovinama idealna. Ali, mi smo doveli sveukupnu prosječnu mirovinu na 620 eura, a do kraja mandata želimo je sigurno dovesti do 800 eura - kazao je.

Dodao je i da su predložili povoljniju formulu izračuna mirovine, isplatili 80 eura božićnice svim umirovljenicima, osnovali Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe i sl.

- Imamo sluha za tu temu, država smo koja stari. Vlada je investirala u 18 centara za starije osobe - istaknuo je.

Ne znam što USKOK zna o nabavi ECMO uređaja

Plenković je na pitanje kako komentira izvide koje je Državno odvjetništvo (DORH) o nabavi 35 ECMO uređaja 2013. godine u vrijeme mandata premijera Zorana Milanovića te je li se time glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u predsjedničkoj kampanji svrstao protiv Zorana Milanovića, odgovorio protupitanjem: zar uhićenje bivšeg ministra zdravstva (Vilija Beroša) nije bilo uoči kampanje?

- Po toj logici bi mi trebali reći da je uhićenje Beroša smišljeno i planirano, gotovo pa s predumišljajem napravljeno da se našteti HDZ-ovom kandidatu. Ja ne mislim to. Mislim da su za svako kazneno djelo nadležna tijela kaznenog progona i ona u čijoj je to nadležnosti postupit će i izvidjeti o čemu se radi - rekao je.

- Ovdje imate situaciju da je došlo do osnovane sumnje za počinjenje kaznenog djela više osoba među kojima je i jedna od tih osoba ona koja je bila involvirana u nabavu tih ECMO uređaja prije desetak godina - Saša Pozder. "Što Uskok sada o tome zna, ja ne znam. To znaju oni - poručio je.

Potvrdio je i da se susreo s generalom Antom Gotovinom, slučajno, u hotelu Westin te da su se srdačno pozdravili, pojasnivši da nije bilo riječi o potpori predsjedničkom kandidatu Draganu Primorcu.

O samoj kampanji za predsjedničke izbore rekao je kako ona tek počinje, a očekuje ulazak Primorca, kojeg podupire HDZ, u drugi krug "i onda bitku u kojoj Primorac treba postati budućnost Hrvatske, a Zoran Milanović prošlost".

Izrazio je zadovoljstvo što ovu godinu u ekonomskom pogledu projekcijama rasta od oko 3,6 posto, dok HNB smatra da će to biti 3,7 posto. Uz to, i dalje je visoka stopa zaposlenosti oko 1,7 milijuna a nezaposlenost je između 4 i 5 posto, što je jako dobro.

Najavio je da će priuštivo stanovanje biti u glavnom fokusu Vlade u idućem razdoblju te je istaknuo i važnost paketa posvećenog demografskoj revitalizaciji, vrijednog 685 milijuna eura, koji je usvojen jučer na prvoj sjednici Vijeća za demografsku revitalizaciju.

- To je sjajna i poticajna poruka mladim obiteljima, osobito majkama, da imaju djecu- istaknuo je.

Premijer je komentirao i zakon o plinskoj interkonekciji s Hrvatskom koji je parlament Federacije BiH donio bez glasova hrvatskih zastupnika.



- To je nepravda prema tamošnjim Hrvatima - izjavio je u petak hrvatski premijer.

Parlament bošnjačko-hrvatskog entiteta je u četvrtak izglasao zakon o povezivanju plinskih mreža Hrvatske i BiH, no nisu ga podržali zastupnici iz HDZ-a i drugih hrvatskih stranaka jer bi projekt trebala realizirati tvrtka BH Gas iz Sarajeva, a ne nova kompanija čije bi sjedište bilo u Mostaru.

- Takva politička poruka legitimnih predstavnika hrvatskog naroda ne može biti snažnija i mi ih podržavamo u tome - izjavio je Plenković novinarima.

- Svako nametanje nije dobro, svako preglasavanje je još gore. BiH treba skladno funkcionirati, ali ne tako da se jednom od tri naroda čini nepravda, pogotovo ako plin treba doći iz Hrvatske i na temelju hrvatske investicije - istaknuo je.

Prema zakonu, operater tzv. Južne konekcije na teritoriju BiH bio bi BH Gas iz Sarajeva, a u Hrvatskoj tvrtka Plinacro. Izgradnja plinovoda omogućila bi susjednoj državi opskrbu plinom preko LNG terminala na Krku kako ne bi bila ovisna o ruskom plinu koji stiže preko Srbije.

Zastupnički dom je zakon u prvom čitanju podržao 2021. no on nikada nije dobio potporu u Domu naroda. Sada ga je "oživio" na prijedlog oporbene Stranke demokratske akcije (SDA) i to po hitnom postupku i uz neke preinake. Podržale su ga sve vladajuće stranke osim HDZ-a BiH, a zastupnici iz drugih hrvatskih stranaka bili su suzdržani.

Plenković smatra da je to što se dogodilo u parlamentu Federacije BiH "neobično". "Ako je Hrvatska ta koja BiH dovodi plin s južne strane, ne bi li onda trebalo voditi računa i o interesima hrvatskog naroda u BiH na način koji je razuman, pragmatičan", upitao je premijer.

- Mislim da to nije u redu, to je tema o kojoj treba postići konsenzus, da Hrvatska koja je susjed i prijatelj pomogne BiH, a da u kontekstu plinifikacije interesi hrvatskog kao konstitutivnog naroda budu namireni - istaknuo je Plenković.

Zakon je prošao nakon snažnog pritiska američkog veleposlanika Michaela Murphyja koji je mjesecima pozivao da se on što prije donese.

On je i u srijedu uoči sjednice parlamenta pozvao zastupnike da usvoje zakon i za sve probleme povezane s njegovim donošenjem optužio čelnika HDZ BiH Dragana Čovića zbog njegova ranijeg inzistiranja da projekt provodi nova tvrtka čije bi sjedište bilo u Mostaru.

Čović je to tražio s obrazloženjem da je sarajevski BH Gas tvrtka pod potpunom kontrolom Bošnjaka te da je opterećena lošim upravljanjem i velikim dugovima.