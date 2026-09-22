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BORBA PROTIV FEMICIDA

Plenković: Zaštita žena temelj je pravednog i sigurnog društva

Piše HINA,
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Plenković: Zaštita žena temelj je pravednog i sigurnog društva
Zagreb: 202. sjednica Vlade RH | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Hrvatska Vlada nastavit će poduzimati mjere za suzbijanje nasilja nad ženama

Premijer Andrej Plenković podsjetio je u utorak, na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, da je zaštita žena temelj pravednog i sigurnog društva te poslao jasnu poruku da nasilje nema opravdanja i da se ne smije tolerirati. 

Hrvatska Vlada nastavit će poduzimati mjere za suzbijanje nasilja nad ženama, a svi zajedno dužni smo graditi društvo u kojem će se svaka žena osjećati sigurno i ravnopravno, poručio je premijer u objavi na platformi X.

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Jandroković: Žene su u našem društvu srce obitelji. Zato toliko rastužuje nasilje nad njima

 Naglasio je kako su iskoraci u borbi protiv nasilja nad ženama vidljivi u zakonodavnim izmjenama donesenima u dijalogu Vlade s udrugama civilnog društva - kazne su pooštrene, unaprijeđen je položaj žrtava nasilja u obitelji i uvedena su nova kaznena djela.

Za teško ubojstvo ženske osobe predviđena je kazna zatvora do 40 godina, pri donošenju mjera opreza uzimaju se u obzir rizični čimbenici za ponavljanje nasilja i rezultati procjene potreba žrtve, a u  slučaju kršenja mjere opreza predviđena je mogućnost uhićenja okrivljenika i određivanje istražnog zatvora u roku od 24 sata, podsjetio je premijer. 

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Komentari 2
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