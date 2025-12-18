Obavijesti

PROŠIRENJE EU

Plenković: Želimo da Ukrajina uđe u Europsku uniju

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Andrej Plenković/X

U Bruxellesu smo sudjelovali na sastanku na vrhu EU–Zapadni Balkan. Posljednjih godina, među ostalim i na inicijativu Hrvatske, Europska unija ponovno je usmjerila pozornost na politiku proširenja. Nastavljamo snažno podupirati europski put zemalja jugoistočne Europe, kao i Ukrajine i Moldavije

Čelnici EU-a sastaju se u Bruxellesu. Vodit će strateške rasprave o Ukrajini, sljedećem višegodišnjem financijskom okviru, proširenju i geostrateškoj gospodarskoj situaciji u Europskoj uniji. Na dnevnom redu Europskog vijeća bit će i Bliski istok, europska obrana te migracije.

Plenković o peticiji za micanje molitelja s trgova: 'Već smo rekli, mi smo protiv zabrana' 01:19
Plenković o peticiji za micanje molitelja s trgova: 'Već smo rekli, mi smo protiv zabrana' | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

U europskoj prijestolnici je i premijer Andrej Plenković.

 - U Bruxellesu smo sudjelovali na sastanku na vrhu EU–Zapadni Balkan. Posljednjih godina, među ostalim i na inicijativu Hrvatske, Europska unija ponovno je usmjerila pozornost na politiku proširenja. Nastavljamo snažno podupirati europski put zemalja jugoistočne Europe, kao i Ukrajine i Moldavije - oglasio se premijer na X-u.

'JEDNAK TRETMAN ZA SVE' Plenković: 'Geopolitička optika ubrzava proširenje EU-a, moguće brže članstvo Ukrajine'
Plenković: 'Geopolitička optika ubrzava proširenje EU-a, moguće brže članstvo Ukrajine'

Dodao je da se zalažu za ulazak zemalja u regiji u Uniju.

 - Želimo da naše susjedne zemlje nastave provoditi reforme, ispune potrebne kriterije i napreduju tempom koji odražava njihova pojedinačna postignuća. Posebno želimo da Bosna i Hercegovina ostvari opipljiv napredak. Hrvatska se snažno zalagala za to stajalište prilikom donošenja odluke o otvaranju pristupnih pregovora. Borjana Krišto poduzima brojne reformske inicijative - zaključio je premijer.

