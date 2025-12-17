Plenković: 'Geopolitička optika ubrzava proširenje EU-a, moguće brže članstvo Ukrajine'

Na proširenje EU-a u posljednje vrijeme počelo se gledati kroz geopolitičku optiku nakon strateške odluke da Ukrajina i Moldavija postanu dio procesa, što bi možda moglo značiti brže pristupanje kandidata, izjavio je u srijedu u Bruxellesu hrvatski premijer Andrej Plenković.

“Mislim da se sve više na proces proširenja pokušava staviti svojevrsna geopolitička optika, koja ima sasvim drugi cilj u odnosu na ranije, što znači da bi neki procesi mogli ići malo brže”, rekao je Plenković po dolasku na samit EU-zapadni Balkan.



Na upit je li moguće stvaranje paketa, da sve zemlje kandidatkinje uđu u EU odjednom, Plenković je rekao da treba vidjeti kako će se stvari razvijati i da bi u tom slučaju trebalo osigurati jednak tretman za sve.

“Vidjet ćemo što će biti, ali ako se krene tim putem, onda je sve moguće jer nema nikakve logike da se negdje nekome geopolitički ubrzava proces, a drugi nastavljaju ići korak po korak i da im se gleda svaki zarez i stoga tu treba osigurati jednak tretman svih zemalja u procesu”, rekao je Plenković.



Predsjednik vlade je rekao da Hrvatska želi da zemlje u njezinu jugoistočnom susjedstvu nastave s reformama i ispune kriterije za članstvo u EU-u. Posebno je istaknuo Bosnu i Hercegovinu za koju se snažno zauzima u institucijama EU-a.

Na pitanje ima li Hrvatska rezerve prema daljnjem napretku Crne Gore, Plenković je rekao da Zagreb podržava sve zemlje jugoistoka Europe, ali da postoje određene stvari za koje smatra da ih treba ispuniti, kao što ih Hrvatska trebala ispuniti.



“I Crna Gora treba to ispuniti, a ja vjerujem da postoji namjera i dobra volja da se to učini. Realno, mi imamo otvorenih pitanja koja su sva ostala nakon velikosrpske Miloševićeve agresije na Hrvatsku, a Crna Gora je nažalost bila dio te države pa je dio pitanja vezano za ta vremena”, rekao je.

Nije htio komentirati izostanak srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji je rekao da ne želi sudjelovati na ovom samitu.

“Dobili smo tu informaciju i to moraju gospodin Vučić i Srbija objašnjavati jer ne znam dovoljno zašto neće doći”, rekao je.