Plenković otkrio koliki je račun obnove nakon potresa: Uložene milijarde u Zagreb i Banovinu

Piše HINA,
Zagreb: Održana 167. sjednica Vlade RH | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Premijer tvrdi da je ostvaren veliki napredak u obnovi nakon potresa, a Vlada istodobno najavljuje novo sufinanciranje vrtića i cilj da svako dijete do 2030. dobije mjesto.

Premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak na sjednici Vlade da je u obnovu Zagreba i Banovine nakon potresa dosad uloženo gotovo 4,8 milijardi eura te ocijenio da je ostvaren velik napredak u provedbi Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom. „Prva je sjednica Vlade u mjesecu i sukladno našoj praksi imamo informaciju o obnovi i učincima provedbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom. Ostvaren je veliki napredak i, slijedom informacija s užeg kabineta, gotovo 4 milijarde i 800 milijuna eura uloženo je u obnovu Zagreba i Banovine u najširem smislu”, rekao je Plenković u uvodnom obraćanju. Na dnevnom je redu sjednice, uz ostalo, i uredba kojom se utvrđuju kriteriji, mjerila i način izračuna sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića.

Premijer je rekao da će država, prema toj uredbi, ovisno o stupnju razvijenosti jedinica lokalne samouprave, sudjelovati u sufinanciranju vrtića u rasponu od 50 posto za najmanje razvijene općine do oko 6,5 posto za najrazvijenije gradove poput Zagreba.

Među općinama koje ostvaruju pravo na najveći udio državnog sufinanciranja Plenković je naveo Dardu, Davor, Dragalić, Gračac, Hrvatsku Dubicu, Gvozd, Kistanje, Okučane, Suhopolje i Babinu Gredu.

Pritom je istaknuo da Hrvatska bilježi napredak u ulaganjima u infrastrukturu za predškolski odgoj te ponovio politički cilj Vlade da do 2030. svako dijete u Hrvatskoj ima osigurano mjesto u vrtiću.

„Sada smo na 91 posto djece vrtićke dobi starije od tri godine koja pohađaju vrtiće, dok je europski prosjek 93 posto. Praktički smo našim ulaganjima dosegli tu razinu”, rekao je.

Dodao je kako je obuhvat djece jasličke dobi u vrtićima u Hrvatskoj 54 posto, dok je prosjek Europske unije 37 posto.

„Po tom kriteriju čak smo i bolji od europskog prosjeka, a kada se svi projekti realiziraju, premašit ćemo i 65 posto djece jasličke dobi obuhvaćene vrtićima”, rekao je Plenković.

