Plenković žestoko 'udario' po Milanoviću: 'Njegova politika je proruska! Nerijetko i anti-NATO'

Hrvatski premijer Andrej Plenković gostovao je u HRT-ovom Dnevnikom. Na početku se premijer osvrnuo na njegov posljednji odlazak u Ukrajinu. Kako je sam naglasio Hrvatska već četiri i pol godine kontinuirano pomaže Ukrajini politički, gospodarski, financijski, vojno i humanitarno, ali i prijenosom vlastitih iskustava u procesuiranju ratnih zločina, razminiranju i skrbi za ratne veterane.

- Bilateralni susret s predsjednikom Volodimirom Zelenskim bio je vrlo plodonosan i koristan. Hrvatskoj pomoći Ukrajini na europskom putu pridaje se veliko značenje, ne samo među političarima i institucijama nego i među cijelim ukrajinskim narodom - rekao je Plenković, piše HRT.

Prije Ukrajine, Plenković je bio u Francuskoj na vojnom mimohodu na kojem su sudjelovali pripadnici ATJ Lučko, premijer je ponovno žestoko kritizirao predsjednika Republike.

- Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog, a naša je zadaća da Hrvatska bude za stolom sa svojim saveznicama, a ne u magarećoj klupi - rekao je.

Plenković je također podsjetio da Hrvatska s Francuskom ima dugogodišnje strateško partnerstvo te ocijenio kako je bilo potpuno prirodno da hrvatski predstavnici sudjeluju na pariškom mimohodu. Velik dio razgovora odnosio se na odnos Vlade i načelnika Glavnog stožera Tihomira Kundida.

Premijer je istaknuo kako njegova Vlada snažno podupire Hrvatsku vojsku, povećava obrambeni proračun i ulaže u modernizaciju Oružanih snaga, ali smatra da je Kundid napravio ozbiljnu pogrešku odbivši doći na sastanak u Vladu.

- Kad predsjednik Vlade pozove načelnika Glavnog stožera na razgovor, onda se na taj razgovor dolazi. Nakon takve procjene povjerenja više nema niti će ga biti - rekao je. Istaknuo je kako to nije osobni sukob, nego posljedica, kako je rekao, "nezrele i potpuno pogrešne odluke".

Nakon toga Plenković je komentirao Koaliciju voljnih, odbacio je tvrdnje da je riječ o alternativi NATO-u ili Europskoj uniji. Naglasio je kako je cilj pomoći Ukrajini da se obrani i osigurati sigurnosna jamstva nakon mogućeg mirovnog sporazuma.

- Nitko, a pogotovo ne hrvatska Vlada, nikada nije predlagao slanje hrvatske vojske u Ukrajinu. To je lažna tema koja u hrvatskom političkom prostoru traje već tri godine - rekao je Plenković. Dodao je da Hrvatska ostaje uz svoje europske i NATO saveznike te da neće dopustiti međunarodnu izolaciju zemlje.

Također, Plenković je optužio SDP da svjesno blokira izbor preostalih sudaca Ustavnog suda. Podsjetio je kako su, prema njegovim riječima, predstavnici HDZ-a i SDP-a ranije postigli dogovor oko kandidata, ali ga je oporba kasnije odbacila.

- Oni danas transparentno opstruiraju izbor sudaca Ustavnog suda. Neka javnosti objasne tko su po njihovim kriterijima dovoljno dobri kandidati ako to nisu dugogodišnji sudac Vrhovnog suda ili ugledni odvjetnik bez političke prošlosti - rekao je. Govoreći o sve intenzivnijim aktivnostima SDP-a i Možemo!, Plenković je odbacio tvrdnje da su mogući prijevremeni izbori.

Istaknuo je da je politička stabilnost posljednjih deset godina bila temelj razvoja Hrvatske. Podsjetio je kako je broj nezaposlenih pao s oko 300 tisuća na približno 60 tisuća, dok danas radi oko 1,8 milijuna ljudi.

- - Mi ćemo nastaviti raditi svoj posao. Neka oni vode kampanju još dvije godine, a mi ćemo nastaviti razvijati Hrvatsku i jačati njezin međunarodni položaj - rekao je. Odbacio je optužbe oporbe o takozvanoj "Plenkovićevoj inflaciji". Naglasio je kako su glavni uzroci rasta cijena rat na Bliskom istoku i poremećaji na svjetskim energetskim tržištima.

- Inflacija nije moja. Ona dolazi iz Hormuškog tjesnaca, iz rata na Bliskom istoku. Vlada može ublažiti posljedice i upravo to radi - rekao je. Na pitanje o deset godina na čelu HDZ-a i mogućnosti osvajanja četvrtog mandata, Plenković je odgovorio kako se osjeća "nikad bolje". Naglasio je da je Vlada u proteklom desetljeću ostvarila velike promjene te da je HDZ danas politički i organizacijski snažan.

- Dolazimo kao zrela Vlada s ogromnim iskustvom i velikim postignućima iza sebe. HDZ je spreman za nove izazove i za nastavak vođenja Hrvatske - poručio je. Podsjetio je kako HDZ vodi treću uzastopnu Vladu, upravlja u 15 od 21 hrvatske županije te ima polovicu hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu.

Na kraju, premijer je govorio o očekivanjima za jesen. Istaknuo je kako će Vlada i dalje ograničavati posljedice rasta cijena energenata, kao što je činila tijekom prethodne energetske krize. Podsjetio je da su skladišta plina planirana napuniti do oko 80 posto do kraja studenoga, u skladu s europskim preporukama.

- Ako procijenimo da su okolnosti takve da treba intervenirati, učinit ćemo to kao i dosad. Hrvatska je energetsku krizu prošla bolje od mnogih članica Europske unije i tako ćemo nastaviti štititi građane i gospodarstvo - zaključio je Plenković.