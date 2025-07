Plenkovića ne čekaju izbori sljedeće tri godine pa jasno ide za desničarskim populizmom

Proglašavali su to starim hrvatskim pozdravom. Tvrdili su da je to dio operne arije. Pa da je pozdrav iz Domovinskog rata. Da je to samo dio amblema HOS-a. Objašnjavali su da pozdrav ima “dvostruke konotacije” i isključivo “komemorativnu” svrhu. A ovoga tjedna premijer Andrej Plenković lakonski je poručio kako su to samo “tri riječi jedne pjesme”. Da bi sada tim pozdravom “Za dom spremni” saborski zastupnik stranke DOMiNo Damir Biloglav završio svoje obraćanje parlamentu - bez ikakve reakcije predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića. Koji je očito još bio pod dojmom subotnjeg mitinga Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu. I jasno, ministar obrane Ivan Anušić pohvalio se pred novinarima da je na Thompsonov uzvik “Za dom”, on spremno uzvratio “Spremni”.

