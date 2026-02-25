Obavijesti

BOŠKA BAN KAO DIO VLADAJUĆIH

Plenkovića pitali o žetonima u Saboru, on 'prčkao' po mobitelu

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Premijeru je u jednom trenutku pobjegao prema mobitelu. U nekoliko je navrata nešto tipkao i gledao na uređaju dok su ga ispitivali o saborskim 'žetonima'.

Nezavisna saborska zastupnica Boška Ban postala je danas dio vladajuće koalicije. Premijer Andrej Plenković je bio zadovoljan nakon sastanka vladajućih te je ustvrdio da su sve kolegice i kolege izrazile srdačnu dobrodošlicu Boški Ban.

I dok je premijer odgovarao na pitanja novinara, u jednom trenutku pogled mu je pobjegao prema mobitelu. U nekoliko je navrata nešto tipkao i gledao na uređaju dok su ga ispitivali o saborskim 'žetonima'.

Ta pitanja je spremno preskočio, a fokus mu je, osim na novoj članici vladajućih bio i na DP-u te Josipu Dabri.

- To anatemiziranje DP-a zbog ponašanja jednog zastupnika, mi smo o tome bili vrlo jasni. Njegovo ponašanje je njegov problem, ono što se meni učinilo da je to napravljeno svjesno i namjerno. Bilo da je riječ o fašniku i pokladama.

ŽETONIJADA Nakon Boške i Dario Zurovec bi na kavu s Plenkovićem, doznaje se i što bi mogao tražiti za ruku
Nakon Boške i Dario Zurovec bi na kavu s Plenkovićem, doznaje se i što bi mogao tražiti za ruku

- Za DP je puno bolje da im u prvom planu budu Šušnjar, Vlajčić, a ne Dabro. Tako da ne vjerujem da je ovo nešto što je napravio DP, već Dabro. A zašto, ne znam. Napravio je problem ni iz čega na što je munjevito reagirao gospodin Hrebak. Razumijem to, ali ne razumijem je li ovo dovoljno veliki razlog da se destabilizira vladajuća većina - poručio je premijer.

