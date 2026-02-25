Nakon Boške i Dario Zurovec bi na kavu s Plenkovićem, doznaje se i što bi mogao tražiti za ruku

Nezavisni saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec poručuje da nema problem sjesti za stol s premijerom Andrej Plenković. Nakon što je bivša SDP-ova zastupnica Boška Ban prešla u redove vladajuće većine, Zurovec kaže da je spreman na razgovor, ali ne zbog fotelja.

- Mogu popiti kavu sa svakim, popio sam je sa Zoran Milanović i zašto je onda ne bih mogao s premijerom Plenkovićem. Nije mi primarni razlog koalicija, ali bih razgovarao s premijerom o projektima u ovome dijelu zemlje, zapadno od Zagreba, u Svetoj Nedelji, Samoboru, Stupniku. Također bi bilo dobro i riješiti željeznicu za ovaj kraj. Nema smisla da sve ide u razvoj Bjelovara - kazao je Zurovec.

Kako neslužbeno doznajemo, Zurovec bi mogao podržati većinu ako se realiziraju kapitalni projekti, a željeznica prema Samoboru je jedna od njih. Također, razgovarao bi i o tome da ga HDZ na sljedećim izborima podrži za župana Zagrebačke županije. Zadnjih dana nakon krize vladajućih je dobio pozive na razgovor iz HDZ-a.

'Boška nije žetončić'

Zurovec se osvrnuo i na prelazak Boške Ban u vladajuću većinu, poručivši da joj se nepravedno lijepi etiketa.

- Boška je ispravna žena s velikim srcem. Ona je svašta prošla, ali to drži za sebe i ona doista svaki put glasa srcem, onako kako smatra da je ispravno. Mogu po njoj pljuvati, ali ona je u redu - rekao je.

Kritika Hrebaku zbog reakcije na Dabru

Dotaknuo se i predsjednika HSLS-a Dario Hrebak, ocijenivši da nije najbolje reagirao na postupak DP-ova zastupnika Josip Dabra, koji je pjesmom veličao ustaškog poglavnika Ante Pavelić.

- Mislim da se Hrebak malo zeznuo jer ima samo dva zastupnika, s time da mu je drugi poklonjen - rekao je Zurovec.

Dodao je kako možda iza svega stoji i politička procjena čelnika HSLS-a da su se građani već zasitili HDZ-a te da je dvije godine prije izbora oportuno napustiti koaliciju.

Sastanak u Batku bez 'rušenja HDZ-a'

Komentirao je i susret s predsjednikom IDS-a Loris Peršurić te međimurskim županom Matija Posavec u restoranu Batak Grill na Kajzerici.

Naglasio je da ondje nije bilo nikakvih dogovora o koalicijama koje bi rušile HDZ, ali je zamjerio Posavcu što je na sastanak pozvao novinare.