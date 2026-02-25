Obavijesti

News

Komentari 0
ŽETONIJADA

Nakon Boške i Dario Zurovec bi na kavu s Plenkovićem, doznaje se i što bi mogao tražiti za ruku

Piše 24sata, Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 1 min
Nakon Boške i Dario Zurovec bi na kavu s Plenkovićem, doznaje se i što bi mogao tražiti za ruku
Zagreb: Sabor nastavio 9. sjednicu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nezavisni zastupnik poručuje da mu koalicija nije primarni cilj, ali želi razgovor o projektima zapadno od Zagreba

Admiral

Nezavisni saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec poručuje da nema problem sjesti za stol s premijerom Andrej Plenković. Nakon što je bivša SDP-ova zastupnica Boška Ban prešla u redove vladajuće većine, Zurovec kaže da je spreman na razgovor, ali ne zbog fotelja.

PODRŽALA HDZ-OVA MINISTRA Boška Ban: 'Nisam žetončić, ali bih otišla s premijerom na kavu'
Boška Ban: 'Nisam žetončić, ali bih otišla s premijerom na kavu'

- Mogu popiti kavu sa svakim, popio sam je sa Zoran Milanović i zašto je onda ne bih mogao s premijerom Plenkovićem. Nije mi primarni razlog koalicija, ali bih razgovarao s premijerom o projektima u ovome dijelu zemlje, zapadno od Zagreba, u Svetoj Nedelji, Samoboru, Stupniku. Također bi bilo dobro i riješiti željeznicu za ovaj kraj. Nema smisla da sve ide u razvoj Bjelovara - kazao je Zurovec.

Kako neslužbeno doznajemo, Zurovec bi mogao podržati većinu ako se realiziraju kapitalni projekti, a željeznica prema Samoboru je jedna od njih. Također, razgovarao bi i o tome da ga HDZ na sljedećim izborima podrži za župana Zagrebačke županije. Zadnjih dana nakon krize vladajućih je dobio pozive na razgovor iz HDZ-a.

'Boška nije žetončić'

Zurovec se osvrnuo i na prelazak Boške Ban u vladajuću većinu, poručivši da joj se nepravedno lijepi etiketa.

KRATKA POVIJEST Evo tko su sve saborski žetončići
Evo tko su sve saborski žetončići

- Boška je ispravna žena s velikim srcem. Ona je svašta prošla, ali to drži za sebe i ona doista svaki put glasa srcem, onako kako smatra da je ispravno. Mogu po njoj pljuvati, ali ona je u redu - rekao je.

Kritika Hrebaku zbog reakcije na Dabru

Dotaknuo se i predsjednika HSLS-a Dario Hrebak, ocijenivši da nije najbolje reagirao na postupak DP-ova zastupnika Josip Dabra, koji je pjesmom veličao ustaškog poglavnika Ante Pavelić.

- Mislim da se Hrebak malo zeznuo jer ima samo dva zastupnika, s time da mu je drugi poklonjen - rekao je Zurovec.

DIO VLADAJUĆIH Tko je Boška Ban? Postala dio koalicije. Od SDP-a do 77. ruke Plenkiju. Kaže da nije žetončić
Tko je Boška Ban? Postala dio koalicije. Od SDP-a do 77. ruke Plenkiju. Kaže da nije žetončić

Dodao je kako možda iza svega stoji i politička procjena čelnika HSLS-a da su se građani već zasitili HDZ-a te da je dvije godine prije izbora oportuno napustiti koaliciju.

Sastanak u Batku bez 'rušenja HDZ-a'

Komentirao je i susret s predsjednikom IDS-a Loris Peršurić te međimurskim županom Matija Posavec u restoranu Batak Grill na Kajzerici.

BOŠKA BAN Glasala za HDZ-ova ministra pa je prozvali 'žetončićem': 'Moj je glas za najranjivije, invalide...'
Glasala za HDZ-ova ministra pa je prozvali 'žetončićem': 'Moj je glas za najranjivije, invalide...'

Naglasio je da ondje nije bilo nikakvih dogovora o koalicijama koje bi rušile HDZ, ali je zamjerio Posavcu što je na sastanak pozvao novinare.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama
STANJE NACIJE

Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama

Trump je ustvrdio da je SAD danas u svijetu „poštovan možda kao nikad prije” te da „toliko pobjeđuje” da „više ne zna što činiti s tim
Provjerite Eurojackpot rezultate
GLAVNI DOBITAK RASTE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Najbliže glavnoj nagradi bilo je pet dobitnih listića s kombinacijom 5+1, a svaki od tih sretnih dobitnika osvojio je 348.925,10 eura.
Izglasala Skupština, Tomašević može tužiti Vladu zbog dočeka: 'Ponižen je, puca u prazno...'
ŽESTOKA SVAĐA

Izglasala Skupština, Tomašević može tužiti Vladu zbog dočeka: 'Ponižen je, puca u prazno...'

Grad Zagreb odbio je dati dozvolu za doček rukometaša zbog najavljenog nastupa pjevača Marka Perkovića Thompsona, nakon čega je organizaciju preuzela Vlada, a Tomašević je ustvrdio da to nije smjela učiniti bez dozvole Grada

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026