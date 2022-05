'Plenkovićev poziv je očajnički potez. Svjestan je da je Titanic izbušen i da mu nema spasa'

Mene Plenkovićevi pozivi glavnoj državnoj odvjetnici više ne zabrinjavaju jer je 2018. godine, dok je bio na vrhuncu moći, stopirao procese DORH-a protiv HDZ-ovaca koji su bili izravno povezani s njim i to ne telefonskim pozivom, nego ovdje, javno u sabornici. Tada sam na to upozoravao i nikoga nije bilo briga, ali sada se vidi da je Plenković očajan jer je i sam svjestan da to više ne može zaustaviti. Ta njegova struktura je toliko korumpirana i njegov Titanic je toliko izbušen da voda curi na sve strane i više nema spasa za njega i njegovu Vladu, poručuje Mostov Nikola Grmoja.

'Plenković poziv je očajnički potez'

Poziv premijera Andreja Plenkovića glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek ocjenjuje očajničkim potezom, ali naglašava kako je vidljivo koliko su nam institucije okupirane.

- Pokazuje se da je Ustavni sud još uvijek pod velikom Plenkovićevom kontrolom i takav je samo simbol porobljene države. Narod može samo poslati žestoki odgovor, mi spremamo određene akcije za jesen. S ovakvim Ustavnim sudom mi više definitivno nemamo ustavnog poretka - dodao je.

Upitan smije li predsjednik Republike govoriti da ministra treba utamničiti, u ovom slučaju ministra obrane Marija Banožića, Grmoja poručuje da ne misli predsjednika ni braniti ni napadati.

- Ja nemam problem s njim, imam problem s Vladom jer su predsjednikove ovlasti jako male, ali Vladine su puno veće - rekao je dodavši kako on ne želi nikome a priori govoriti da bi trebao biti uhićen prije nego vidi što je konkretno napravio.

- Ako tu ima elemenata kaznene odgovornosti, institucije trebaju postupati - kaže.

'Mi ne bismo sudjelovali u opozivu predsjednika jer je njega izravno izabralo preko milijun ljudi'

Na pitanje treba li krenuti s opozivom predsjednika s obzirom da ga vladajući optužuju da ruši ustavnopravni poredak, vrši nedopušten pritisak na DORH te da je ruski agent, Grmoja poručuje kako bi volio da vladajuća većina krene u tom smjeru pa da se vidi u Saboru kako bi ta inicijativa prošla.

- Mi sigurno, bez obzira na predsjednikove izjave, ne bismo sudjelovali u takvoj akciji jer je predsjednika izravno izabralo preko milijun hrvatskih građana i mislim da je to suludo. No, budući da su bili spremni pogaziti 400.000 potpisa i poručiti tim ljudima da su glupi, ne bi me ništa čudilo. Uostalom, HDZ-ov Damir Habijan u emisiji Otvoreno je priznao da Ustavni sud služi kao kočnica da se zaustave ovakvi kao što smo mi i zahvalio sam mu jer je priznao da Ustavni sud služi da se zaustavi volja naroda - rekao je Grmoja.

Grbin: 'Ovo samo predstavlja kontinuitet pritiska Plenkovića na pravosuđe'

Komentirajući pozivanje predsjednika na utamničenje ministra Banožića, ali i poziv premijera glavnoj državnoj odvjetnici, šef SDP-a Peđa Grbin ističe kako je Milanović javno govorio o činjenicama koje definitivno imaju obilježja kaznenog djela.

- S druge strane, predsjednik Vlade je uzeo telefon u ruke i o tome privatno, bez da itko zna sadržaj tog razgovora zvao glavnu državnu odvjetnicu, što samo predstavlja kontinuitet pritiska premijera Andreja Plenkovića na pravosuđe. Ako dovodimo u pitanje mogućnost bilo koga od nas da progovara o određenim aferama, pa i daje njihovu kvalifikaciju, onda istraživačko novinarstvo u Hrvatskoj možemo baciti u koš, a to bi bila katastrofa - upozorio je Grbin izrazivši nadu da u DORH-u imaju kapaciteta odoljeti pritiscima iz Vlade.

Naglasio je kako je drugačije kada se DORH-u obraća premijer koji ima ovlasti prema njima i predsjednik države ili oporbeni zastupnik, koji takve ovlasti nemaju.

- I zato je velika razlika kada netko tko ima te poluge i može nazvati u tajnosti, a netko može samo javno govoriti, bez obzira na to koliko biti zadovoljni time što se govori - rekao je Grbin koji smatra da Milanović ne izlazi svojim djelima iz ustavnih okvira.

Hajduković: 'Milanović otvara teme koje nitko nije imao hrabrosti otvoriti, ali retorika na kraju izminira sve'

Uloga predsjednika Republike, smatra Socijaldemokrat Domagoj Hajduković, i treba biti da upozorava na probleme i otvara teme.

- Neke koje otvara su zaista dobre i do njega ih nitko na političkoj sceni nije imao hrabrosti otvoriti. Međutim, način i retorika na koji to radi apsolutno na kraju izminiraju sve ono što je želio reći. Recimo, izborni zakon u BiH, problem Hrvata u BiH jedna je takva tema, ali je ne namećete kroz prijetnje drugim saveznicama i članicama EU kroz ultimatume, proglašavanje izdajnicima svih koji drugačije misle. To jednostavno nije retorika koja omogućava da naš politički diskurs dođe na jednu višu razinu - kaže.

Upitan smatra li da Milanović takvim ponašanjem igra, kako neki govore, za Rusiju, Hajduković poručuje da ne bi tako daleko išao.

- Ja bih rekao da je samo ponekad nespretan u svojoj artikulaciji onoga što želi reći, a s ovim potezom ucjene se duboko ne slažem. Finska i Švedska imaju vrlo, vrlo dobre dobre oružane snage i one bi bile značajan dodatak NATO-u. Uostalom, ovo što sada rade je posljedica ruske agresije na Ukrajinu, a ne pritiska sa zapada niti izbornog zakona u BiH - istaknuo je.

Naglašava, govoreći o pritiscima na DORH, da bi i predsjednik i premijer iz svojih usta trebali izuzeti pravosudna tijela.

- Neka puste DORH da radi svoj posao. A nisam nijednog čuo da kritizira nedostatak kadrova, novca i uvjeta za rad u DORH-u. Kada govorimo o obrani, nadležnosti koju predsjednik ima u obrani, tu su stvari jasne. Predsjednik je Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, ministar obrane je prvi logističar, onaj koji provodi politiku i mislim da u ovom slučaju, kada je evidentno da njih dvoje ne mogu surađivati, da se nešto mora dogoditi prvo sa strane Vlade, koja mora osigurati mogućnost da Oružane snage funkcioniraju kako treba, posebno u ovakvim trenucima, a ne se zamjerati i ponašati se kao dva ovna na brvnu, neodgovorno - rekao je zastupnik Socijaldemokrata dodajući kako će na kraju će ispaštati naša sigurnost, Oružane snage i naš sustav.

- Ova kakofonija koju vidimo u medijima kao rezultat tih njihovih sukoba na kraju ne doprinose nikome, a najmanje političkoj kulturi u Hrvatskoj - zaključio je.



