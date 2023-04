Plenkoviću je i ovo netema, a iz oporbe nam kažu da HDZ-ov podmladak zna kako 'izvozati'

Ovdje u Rijeci je bio 'slučaj sortirnica', gdje je SDP-ov član iz Međimurja, gdje je cijela SDP-ova struktura gradske organizacije, nigdje nisam čuo formulaciju 'SDP-ov sin, SDP-ova pročelnica'. O ovome ne znam ništa", komentirao je premijer Andrej Plenković slučaj Filipa Mihalića iz Varaždina, sina dugogodišnjeg tamošnjeg HDZ-ovca, Anđelka Mihalića. Mihalić senior je bio i HDZ-ov saborski zastupnik u periodu 2008-2011., na Markovom je trgu mijenjao tadašnjeg ministra kulture, Božu Biškupića.

- A to stalno ubacivanje da je netko baš uvijek HDZ-ov, a kad nije, onda je 'neki poduzetnik', 'neki pročelnik', to već lagano doživljavam kao kompleks nakon anketa koje pokazuju da HDZ ima potporu od 31 posto. Pa su se sad svi ušušurali da odmah nešto prilijepe nekom iz HDZ-a. To postaje prozirno i moram priznati, smiješno", zaključak je premijera. Ocijenio je pritom kako je popularnost HDZ-a od 31 posto, nakon sedam godina mandata, "doista dobra". Kad su novinari inzistirali na odgovoru o Mihaliću, odgovorio je kako "nikad nije čuo za tog čovjeka koji je to napravio niti čime se bavio".

Prvi put je za mladog Mihalića čuo i, kaže, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić.

- Ja prvi put to čujem. Prvi put čujem za tog čovjeka. Ne znam ništa o tome. Nije mi poznata ta tvrtka. S Ministarstvom zdrastva ta tvrtka nema nikakve ugovore, komentirao je otkriće 24sata o Filipu Mihaliću.

- Moramo se sjetiti konteksta vremena, bila je kriza te očito netko lovio u mutnom, ako je tako neka državni organi to riješe. Mi ih podržavamo. Testovi se više ne nabavljaju po hitnom postupku - dodao je Dulibić.

Da ništa nije čula, rekla je jučer i savjetnica ministra Vilija Broša, medicinska sestra Snježana Krpeta. Kad je čula, bila je, dodaje, zgrožena.

- Vjerujte mi, nisam stvarno čula o tome, bila sam na službenom putu. Vidite da su mi se oči razrogačile. Ne mogu uopće vjerovati da netko to može napraviti. Ne znam što bih rekla. Ovo je pravna država, postoji policija, DORH, USKOK – neka sve istraže. Može biti sin ne znam koga, predsjednika države, saborskog zastupnika, takva ponašanja se trebaju u pravnoj državi sankcionirati, komentirala je aferu Krpeta na N1.

Reakcije su pljuštale jučer i u Saboru, gdje je oporba konstatirala da HDZ-ovci "zgrću bogatstvo na zdravlju građana".

Mišel Jakšić (SDP) ustvrdio je da nas je korona u početnoj fazi sve ujedinila, da bi nas na kraju kao društvo poprilično razjedinila, čemu je pridonijela politika. No, upozorava, ono što se putem još dogodilo jest da su se neki u toj ljudskoj patnji i boli poprilično 'operjali' i došli do velikog kapitala muljajući sve oko sebe.

- I sad imamo jedan od takvih slučajeva gdje se, eto, pojavio jedan mladi čovjek koji je očito jako poduzetan, sposoban, inovativan i zna iskoristiti biznis prilike, bio je ironičan zastupnik iz redova SDP-a.

- Slučajno je, isto tako, jako puno radio s državnim tvrtkama jer je, eto, bio najpovoljniji i najefikasniji i one su ga prepoznale. I on je onda očito 'okrenuo' lijepu lovu na panedmiji i covid-testovima. I na kraju, opet vjerojatno velikom slučajnošću i na veliko iznenađenje, ispada da mu je tata baš uvaženi HDZ-ovac, nastavio je Jakšić.

- Djeca su nosila maske, građani su bili zatvarani u svoje domove, a gospodarski subjekti nisu mogli raditi. I sve su te mjere bile očito s krajnjim ciljem da bi se HDZ-ovu podmlatku omogućio Lamborghini. HDZ-ov podmladak ovime je dao novu dimenziju značenju riječi 'izvozati' i oni su nas tom kupnjom Lamorghinija u doslovnom smislu riječi 'izvozali, rekla je je zastupnica Marija Selak Raspudić (nezavisna). Sad je nedvosmisleno jasno zašto je Vlada, unatoč zaključku Mosta i opetovanom upozoravanju na to u saborskim raspravama, odbila skinuti oznaku tajnosti s nabave medicinske opreme za vrijeme koronakrize, zaključila je.

- To je odbijeno sa ciljem da sebi podobnim kadrovima omogući zgrtanje bogatstava i sad imamo HDZ-ov podmladak koji vozi Lamborghini. Zgrnuti bogatstvo na zdravlju naših građana, i to izgleda najranjivije društvene skupine jer su ti testovi išli i prema domovima za starije osobe i možda neke od njih i koštali života jer nisu bili ispravni, to je doista zadnji krug pakla", upozorila je Selak Raspudić.

HDZ-ov Damir Habijan nije bio spreman komentirati aferu, samo je kratko kazao da nije upućen i da pitanje treba uputiti na neku drugu adresu koja s tim ima veze jer, napominje, on nije ničiji glasnogovornik.

