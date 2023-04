Potvrda: Mihalić je osuđen zbog krivotvorenja 2020. Država mu ipak daje posao uvoza testova

Filip Mihalić (24), sin bivšeg zastupnika HDZ-a, koji se sa svojom tvrtkom Buryen obogatio na unosnim poslovima s državom, a kojeg se istražuje zbog krivotvorenja covid testova - osuđen je za krivotvorenje novca. Država nije imala problem s tim, štoviše, poslovali su s tvrtkom mladog Mihalića u vrijeme nakon izricanja presude.

Podsjetimo, 24sata su ekskluzivno otkrila kako je Filip Mihalić 2019. optužen za krivotvorenje novca, a prije nekoliko mjeseci prijavljen je za prijetnje i silovanje.

Novinari 24sata su, nakon više desetaka razgovora s njegovim suradnicima, članovima obitelji, prijateljima i policijskim istražiteljima, rekonstruirali potencijalnu novu i golemu kriminalnu aferu čiji je Mihalić glavni akter, milijunske sumnjive poslove koje istražuju i detektivi PNUSKOK-a, priču koja bi mogla prerasti u jedan od najvećih skandala u hrvatskom zdravstvu, pa i šire. O svemu možete čitati OVDJE.

Sada otkrivamo kako je Filip ne samo optužen, nego i osuđen za krivotvorenje novca. Varaždinski sud nam je potvrdio kako je proveden kazneni postupak protiv okrivljenog Mihalića zbog kaznenog djela krivotvorenja, krivotvorenjem novca u produljenom trajanju, iz članka 274. stavak 1. u svezi članka 52. KZ/11., te je istome ovosudnom presudom od 11. veljače 2020. izrečen pridržaj izricanja maloljetničkog zatvora u trajanju od 1 godine.

Prema zakonu, sud može presudom izreći da je maloljetnik kriv za kazneno djelo i istodobno pridržati izricanje kazne maloljetničkog zatvora kad smatra da se izricanjem krivnje i prijetnjom naknadnog izricanja kazne može počinitelja odvratiti od daljnjih kaznenih djela. Ukratko, Filip je proglašen krivim, ali nije morao ići u zatvor.

Dakle, Mihalić je u veljači 2020. osuđen zbog krivotvorenja novca. Iste godine stupa u unosne poslove s uvozom medicinske opreme, među njima i s uvozom Covid testova koje sad istražuje PNUSKOK zbog sumnje u krivotvorenje. Već smo opisali kako su prihodi do te 2020. godine bili nepostojeći ili zanemarivi. Ali 2020. Hrvatsku i ostatak svijeta zahvaća pandemija i tu godinu Mihalićeva tvrtka završava s 442.000 eura prihoda, a sljedeću s čak 3,47 milijuna eura prihoda!

Prema podacima Državne riznice, Buryenu su 2022. iz proračuna isplaćene gotovo 152.000 eura, i to preko Klinike "Dr. Fran Mihaljević", pod stavkom "Materijal i sirovine". Godinu ranije Filipovoj su firmi iz proračuna kapnule oko 34.000 eura, od čega je većina potekla iz "Frana Mihaljevića", a 2020. Buryenu je isplaćeno 5756 eura (Ministarstvo financija i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine). U 2023. isplaćeno im je 16.175 eura (opet KB "Dr. Fran Mihaljević").

Ovo su podaci koji su dostupni na stranicama Riznice. Međutim, stvarni broj nabavljenih Boson testova osjetno je veći, o čemu smo već pisali.

Država je, dakle, uredno poslovala s mladićem koji ima kriminalni dosje, i to, ni više ni manje, nego je osuđen zbog krivotvorenja novca.

Već smo opisali kako je ovaj neobično mladi biznismen usred pandemije Covida uočio priliku za basnoslovnu zaradu, pa je preko svoje tvrtke Buryen najprije odlučio uvoziti originalne testove za koronu od licenciranog proizvođača, kineske tvrtke Xiamen Boson Biotech. Roba je dopremana avionima iz Kine, a zatim distribuirana u Hrvatskoj. Ako posjetite bilo koju ljekarnu u svojem susjedstvu, velika je vjerojatnost da ćete dobiti upravo test tog proizvođača. No kako nam otkrivaju bivši Mihalićevi suradnici, nakon što su ti originalni kineski testovi prošli validaciju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, napravljenu na 72 uzorka, u drugoj polovici 2022. naizgled isti testovi, u gotovo identičnom pakiranju, do Hrvatske više ne stižu iz Kine nego iz krajnje opskurne tvornice u Turskoj! 24sata posjeduju materijale koji upućuju na to da većina sadržaja iz kutije s antigenskim testom koje Mihalić uvozi od druge polovice 2022. nije pakirana niti proizvedena u originalnoj tvornici u Kini nego u Istanbulu te jednom varaždinskom skladištu. Čini se da je mladom Varaždincu najveći problem bila proizvodnja odgovarajućeg štapića za testiranje, pa je on u Mihalićevu testnom kompletu zapravo jedini iz Kine. Dijelovi dvojbenog podrijetla stizali su u Hrvatsku iz Turske i prepakiravali su ih u Varaždinu, o čemu su nam također posvjedočili upućeni, a imali smo i uvid u pisane tragove podrijetla pošiljki.

Ostatak pročitajte OVDJE.

