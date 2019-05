Plenkoviću dolazi Merkel: Je li on favorit iz sjene za šefa EK?

Vidjet ćemo što će biti, odgovorio je premijer Andrej Plenković na pitanje je li rezervni kandidat za predsjednika Europske komisije, kao što to piše Financial Times. Napomenuo je kako je njihova potpora Manfredu Weberu kao kandidatu Europske pučke stranke za to mjesto vrlo snažna. Plenkovićevo ime kao mogućeg “igrača iz sjene” za mjesto predsjednika Europske komisije spominje se duže vrijeme. Premijer nije odgovorio vidi li se na tom mjestu, ali je novinarima poručio da uz Financial Times čitaju i Politico.

- Ima jako puno nagađanja i komentara. Sve sam rekao za Politico - kazao je Plenković.

Početkom mjeseca u intervjuu tom portalu poručio da premijer Hrvatske i da je to njegov posao. Nagađanja su ponovno pokrenuta u vrijeme dok u Zagreb stiže njemačka kancelarka Angela Merkel i kandidat europskih pučana za predsjednika Europske komisije Manfred Weber.

Merkel i Weber na skupu HDZ-a

Njih dvoje će danas biti na predizbornom skupu HDZ-a. Dobro upućeni izvori iz stranke napominju kako Merkel do sada nije bila ni na jednom predizbornom skupu izvan Njemačke. Naši izvori smatraju da njezin dolazak u Zagreb nije iz čisto prijateljskih razloga, posebice nakon što je demantirala namjere da se kandidira za neku od vodećih pozicija unutar Europske unije.

- Merkel ne bi dolazila da ne postoji neki veći dogovor s Plenkovićem, jer ona vjerojatno na njega računa kao na neku od figura unutar EU - kažu dobro upućeni izbori. Podsjećaju da EU treba izabrati čelne ljude za čak tri važne institucije: predsjednika Europske komisije, Europskog vijeća i Središnje banke. Pojedini dužnosnici Europe ne kriju strah da bi proces imenovanja mogao zaglibiti jer se očekuju podjele oko izbora među zemljama članicama, a da bi netko došao na jednu od tih funkcija, s odabirom se moraju svi složiti. Bit će to teška odluka jer će ova imenovanja definirati gospodarstvo i politiku idućih pet godina.

Premijer Plenković s Angelom Merkel i Manfredom Weberom razgovarat će o bilateralnim temama, prije svega o provedbi akcijskog plana potpisanog na razini ministara vanjskih poslova, ali i o deset točaka suradnje Njemačke i Hrvatske.

- Planira se nastavak i proširenje suradnje s pojedinim njemačkim zemljama, radimo na dubljoj suradnji u pogledu investicija između Hrvatske i Njemačke, a razgovarat ćemo i o hrvatskom ulasku u Schengen i europodručje, kao i o stanju na jugoistoku Europe, pitanju sigurnosti i migracijama - najavio je Plenković, za kojeg je dolazak Angele Merkel potvrda dobrih odnosa između CDU i HDZ-a.

Naši izvori napominju da europski pučani ozbiljno računaju na Andreja Plenkovića, ali i da je sad teško procjenjivati kad će i kako to završiti. Napominju kako konačnu odluku o svemu nije donio ni Plenković.

Plenković ima dugogodišnje iskustvo u EU i sjajno poznaje Uniju, a plus mu je i iskustvo u vođenju stranke i Vlade.

Čistka unutar HDZ-a

- U HDZ-u ima onih koji priželjkuju da Plenković ode na neku od funkcija u EU, ali trenutačno bi time samo ojačala desna struja u stranci, koja radi samo za vlastite partikularne interese. Nisam siguran da bi Plenković sad otišao i dopustio devastiranje HDZ-a - kaže naš izvor, koji eventualni Plenkovićev odlazak očekuje tek nakon što sredi stanje u stranci.

Nakon europskih izbora trebala bi se znati politička sudbina Milijana Brkića, koji je trenutno zamjenik predsjednika stranke i potpredsjednik Sabora.

- Institucije trebaju nastaviti sa svojim aktivnostima, zakonito i neovisno. Vidjet ćemo kako će se ta priča razvijati - poručio je Plenković nedavno na tu temu. Ranije se u medijima pisalo kako bi odlaskom Plenkovića u neku od institucija EU čelno mjesto u stranci trebao preuzeti sadašnji glavni tajnik i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Čišćenje kadrova u stranci najvidljivije je izborom kandidata za Europski parlament, a plan je pomlađivanje stranke obrazovanim kadrovima, ali istovremeno i poslušnim te odanim šefu. Ime Andreja Plenkovića kao rezervnoga kandidata iz sjene za mjesto šefa Europske komisije našlo se u društvu nizozemskog premijera Marka Ruttea, Charlesa Michaela iz Belgije, Antonija Coste iz Portugala te Andersa Fogha Rasmussena iz Danske.

Foto: PIxsell 1. Antonio Costa

Uz ime hrvatskog premijera Andreja Plenkovića kao rezervni kandidat za šefa EK spominje se i čelni čovjek portugalske vlade.



2. Charles Michel

I ime belgijskog premijera spominje se kao rezervni kandidat za mjesto predsjednika Europske komisije.



3. Anders Fogh Rasmussen

Mnogi od njih, kao i Plenković, odbacili su tu mogućnost. No prama pisanju Financial Timesa, upravo oni dolaze u obzir ako propadne izbor jednog od vodećih kandidata. Prema prognozama uglednog Financial Timesa, u igri su njemački kandidat Manfred Weber, iz desnog centra, zatim Frans Timmermans – bivši nizozemski ministar vanjskih poslova, s lijevog centra, kojem se protive Poljska i Mađarska.

EPP će biti najjača opcija

Tu je i Michel Barnier, pregovarač u Brexitu, s europske strane. Spominje se i ime Margrethe Vestager, a tu je i nizozemski premijer Mark Rutte. Nemale šanse ima i predsjednica Litve Dalia Grybauskaite, kao i Christine Lagarde, čelna osoba Međunarodnog monetarnog fonda. Građani će na izborima za Europski parlament birati zastupnike svojih država, a neće izravno glasovati o kandidatima za mjesto šefa Europske komisije. Ako bi se poštovala volja stranaka koje podržavaju načelo “Spitzenkandidata”, onda bi najveće šanse imao Manfred Weber jer, prema istraživanjima EPP-a, gotovo sigurno će imati najveći broj mandata.