'LOŠE UPRAVLJANJE'

Drito upozorava: 'Zagreb nije siguran grad, nevrijeme razotkrilo ozbiljne propuste'

Piše HINA,
Zagreb: Nevrijeme oštetilo nadstrešnicu na Rebru | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Zastupnici tvrde da su škole i javne zgrade stradale zbog dugogodišnjeg neulaganja i lošeg upravljanja krizama

Klub gradskih zastupnika Drito upozorio je u subotu da Zagreb nije dovoljno otporan ni siguran grad, istaknuvši kako su posljedice nedavnog nevremena rezultat dugogodišnjeg neulaganja u infrastrukturu i izostanka sustavnog upravljanja rizicima. Na konferenciji za medije zastupnici su istaknuli kako aktualna situacija pokazuje da se gradskim sustavom upravlja reaktivno, umjesto kroz dugoročno planiranje i prevenciju rizika. "Ovo je treći put u šest godina da učimo koliko je krhka sigurnost našeg grada. Prema dostupnim podacima, stradalo je više od 80 odgojno-obrazovnih institucija. Krovovi koji su trebali štititi naše ustanove nisu izdržali zbog neodržavanja. Zagreb nije prošao test otpornosti", izjavila je zastupnica Milka Rimac Bilušić.

Zastupnici su također upozorili na kašnjenje u obavještavanju javnosti o obustavi nastave u zagrebačkim školama, ocijenivši to dodatnim pokazateljem sporosti i neučinkovitosti gradske administracije u kriznim situacijama.

Predsjednica Kluba Dragana Turkalj najavila je da će Drito u Gradskoj skupštini pokrenuti inicijative usmjerene na bržu i učinkovitiju sanaciju štete te pomoći građanima pogođenima nevremenom.

"Sigurnost građana ne smije ovisiti o sreći i o tome hoće li ih promašiti komad letećeg lima. Tržnice, škole i dvorane moraju postati mjesta sustavne brige, a ne povremene reakcije nakon štete", poručila je Turkalj.

Iz Kluba su pozvali na hitnu i temeljitu reviziju svih objekata u vlasništvu Grada Zagreba, uz zahtjev za napuštanjem, kako su naveli, 'kozmetičke politike' i uvođenje sustavnog pristupa upravljanju infrastrukturom kako bi se povećala otpornost grada na buduće krizne situacije.

