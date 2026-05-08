PLJAČKA U NJEMAČKOJ Lopovi u banci, taoce drže u trezoru?

Prava talačka drama odvija se u Njemačkoj, u mirnom gradiću Sinzigu, gdje su nepoznati napadači upali u poslovnicu Volksbanke i zatočili taoce. Na terenu su brojne policijske snage i specijalci, a iznad grada kruže helikopteri, javlja Bild. Prema informacijama njemačke policije, akcija traje od jutarnjih sati nakon što se blindirani kamion za prijevoz novca zaustavio ispred banke u centru grada. Navodno je jedan od zaposlenika krenuo u banku kada ga je presreo nepoznati muškarac i zaprijetio mu.

Policija sumnja da se unutar banke nalazi više počinitelja i nekoliko talaca. Među zatočenima je, prema prvim informacijama, i vozač vozila za prijevoz gotovine. Neslužbeno se spominje da se otmičari i taoci nalaze u trezoru banke.

Iz njemačkog ministarstva unutarnjih poslova poručili su da trenutačno nema opasnosti za građane izvan ograđenog područja te da je situacija stabilna.