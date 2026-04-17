FOTO Detalji filmske pljačke u Napulju: Mjesecima planirali, imali krticu? Traje velika istraga

Pljačka koja je šokirala Napulj dobiva sve dramatičnije obrise. Novi detalji otkrivaju precizno planiranu akciju kakva se rijetko viđa i na filmu. Tri maskirana razbojnika upala su u poslovnicu banke u četvrti Arenella nešto prije podneva, ali ono što je uslijedilo pretvorilo se u pravu noćnu moru za 25 ljudi koji su se u tom trenutku nalazili unutra.

- Prvo su nas natjerali da se popnemo u prostoriju na katu, a zatim su nam rekli da se ponovno spustimo. Bili su odlučni, ali gotovo ljubazni. Nisu bili bijesni kao u filmovima. Ljubazni, ali i dalje kriminalci - ispričao je jedan od talaca za Il Fatto Quotidiano. Svim prisutnima oduzeli su mobitele i držali ih zajedno, pod stalnim nadzorom.

Svjedočanstva talaca

- Bilo nas je 25 zajedno, morali smo ostaviti telefone. Vidio sam da su nosili radne hlače, poput onih koje nose dostavljači - dodao je isti svjedok.

Napetost za 25 talaca je trajala više od sat vremena, a neki svjedoci kažu da se činilo kao vječnost.

- Vrijeme se u takvim situacijama razvlači. Bili smo zarobljeni oko sat vremena, ali činilo se kao vječnost - rekao je jedan od talaca.

U zatvorenoj prostoriji bilo je starijih i bolesnih ljudi. - Bilo je ljudi sa srčanim problemima. U jednom trenutku jedna osoba se onesvijestila - prisjetio se.

Posebno potresno svjedočanstvo dao je i Ettore:

- Bojali smo se, nedostajalo nam je zraka. Premještali su nas po banci i zatim zatvorili u jednu prostoriju. Srećom, intervenirali su karabinjeri zajedno s vatrogascima koji su razbili blindirano staklo koje gleda na ulicu.

Rupa u podu i podzemni tunel

Istovremeno, izvan banke odvijala se opsadna situacija. Policija je opkolila cijelo područje, dok su obitelji i prijatelji talaca u panici čekali vijesti. Kada su konačno pušteni, mnogi su zaplakali od olakšanja.

No razbojnici su već tada bili korak ispred. Istražitelji su u banci pronašli rupu u podu koja vodi u podzemni tunel, upravo tim putem banda je pobjegla. Sumnja se da su tjednima, možda i mjesecima, kopali prolaz koristeći kanalizacijsku mrežu.

Nisu ukrali gotovinu

Pljačka nije bila usmjerena na gotovinu. Meta su bili sefovi. Stotine njih su otvorene i opljačkane, a iz njih su nestali nakit, zlato, luksuzni satovi i vrijednosni papiri. Točan iznos plijena još nije poznat, ali pretpostavlja se da je riječ o ogromnim svotama.

Dodatnu sumnju izaziva činjenica da nisu svi sefovi dirani. Zbog toga istražitelji razmatraju mogućnost da je pljačka bila ciljano izvedena i da su razbojnici imali pomoć iznutra. Netko im je, sumnja se, mogao otkriti koji sefovi kriju najveće vrijednosti.

Posebno je neobično i to što u trezoru nije bilo gotovine, što otvara pitanje jesu li pljačkaši pogriješili ili su točno znali što traže.

Gužve u banci

Građani su već sljedeći dan pohrlili u banku, stvarajući dugačke redove u strahu da su i oni među oštećenima. Neki su odahnuli kada su doznali da njihovi sefovi nisu dirani, dok drugi još čekaju odgovore.

Razbojnici su nosili radna odijela i maske američkih filmskih glumaca, a nakon pljačke nestali su u podzemlju grada.

Policija i dalje pretražuje tunele i traga za trojicom počinitelja, dok cijeli slučaj sve više nalikuje scenariju napetog akcijskog filma.