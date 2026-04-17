Obavijesti

News

Komentari 2
BIJEG KROZ TUNELE

FOTO Detalji filmske pljačke u Napulju: Mjesecima planirali, imali krticu? Traje velika istraga

Piše 24sata,
Čitanje članka: 7 min
FOTO Detalji filmske pljačke u Napulju: Mjesecima planirali, imali krticu? Traje velika istraga
Foto: Salvatore Laporta/KONTROLAB / ipa-agency.net

Drama u banci trajala satima. Pljačkaši u maskama glumaca ispraznili stotine sefova, istražuje se je li im netko iznutra pomagao

Pljačka koja je šokirala Napulj dobiva sve dramatičnije obrise. Novi detalji otkrivaju precizno planiranu akciju kakva se rijetko viđa i na filmu. Tri maskirana razbojnika upala su u poslovnicu banke u četvrti Arenella nešto prije podneva, ali ono što je uslijedilo pretvorilo se u pravu noćnu moru za 25 ljudi koji su se u tom trenutku nalazili unutra.

- Prvo su nas natjerali da se popnemo u prostoriju na katu, a zatim su nam rekli da se ponovno spustimo. Bili su odlučni, ali gotovo ljubazni. Nisu bili bijesni kao u filmovima. Ljubazni, ali i dalje kriminalci - ispričao je jedan od talaca za Il Fatto Quotidiano. Svim prisutnima oduzeli su mobitele i držali ih zajedno, pod stalnim nadzorom.

PLJAČKA U NAPULJU DRAMA U ITALIJI Zatočili 25 ljudi, opljačkali banku, a onda pobjegli policajcima kroz tunel
DRAMA U ITALIJI Zatočili 25 ljudi, opljačkali banku, a onda pobjegli policajcima kroz tunel

Svjedočanstva talaca

- Bilo nas je 25 zajedno, morali smo ostaviti telefone. Vidio sam da su nosili radne hlače, poput onih koje nose dostavljači - dodao je isti svjedok.

Napetost za 25 talaca je trajala više od sat vremena, a neki svjedoci kažu da se činilo kao vječnost.

- Vrijeme se u takvim situacijama razvlači. Bili smo zarobljeni oko sat vremena, ali činilo se kao vječnost - rekao je jedan od talaca.

U zatvorenoj prostoriji bilo je starijih i bolesnih ljudi. - Bilo je ljudi sa srčanim problemima. U jednom trenutku jedna osoba se onesvijestila - prisjetio se.

SVE SU POVEZALI Trojac 'pao' zbog zlatarnice, a onda otkrili da su opljačkali i zagrebačku Finu prošle godine
Trojac 'pao' zbog zlatarnice, a onda otkrili da su opljačkali i zagrebačku Finu prošle godine

Posebno potresno svjedočanstvo dao je i Ettore:

- Bojali smo se, nedostajalo nam je zraka. Premještali su nas po banci i zatim zatvorili u jednu prostoriju. Srećom, intervenirali su karabinjeri zajedno s vatrogascima koji su razbili blindirano staklo koje gleda na ulicu. 

Rupa u podu i podzemni tunel

Istovremeno, izvan banke odvijala se opsadna situacija. Policija je opkolila cijelo područje, dok su obitelji i prijatelji talaca u panici čekali vijesti. Kada su konačno pušteni, mnogi su zaplakali od olakšanja.

No razbojnici su već tada bili korak ispred. Istražitelji su u banci pronašli rupu u podu koja vodi u podzemni tunel, upravo tim putem banda je pobjegla. Sumnja se da su tjednima, možda i mjesecima, kopali prolaz koristeći kanalizacijsku mrežu.

ČETIRI LOPOVA Filmska pljačka u Italiji: U tri minute ukrali slike od 9 mil. €
Filmska pljačka u Italiji: U tri minute ukrali slike od 9 mil. €

Nisu ukrali gotovinu

Pljačka nije bila usmjerena na gotovinu. Meta su bili sefovi. Stotine njih su otvorene i opljačkane, a iz njih su nestali nakit, zlato, luksuzni satovi i vrijednosni papiri. Točan iznos plijena još nije poznat, ali pretpostavlja se da je riječ o ogromnim svotama.

Dodatnu sumnju izaziva činjenica da nisu svi sefovi dirani. Zbog toga istražitelji razmatraju mogućnost da je pljačka bila ciljano izvedena i da su razbojnici imali pomoć iznutra. Netko im je, sumnja se, mogao otkriti koji sefovi kriju najveće vrijednosti.

Posebno je neobično i to što u trezoru nije bilo gotovine, što otvara pitanje jesu li pljačkaši pogriješili ili su točno znali što traže.

ISKORISTILI SU BLAGDANE Filmska pljačka u Njemačkoj: Bušili su trezor danima i ukrali milijune. Policija ih još traži...
Filmska pljačka u Njemačkoj: Bušili su trezor danima i ukrali milijune. Policija ih još traži...

Gužve u banci

Građani su već sljedeći dan pohrlili u banku, stvarajući dugačke redove u strahu da su i oni među oštećenima. Neki su odahnuli kada su doznali da njihovi sefovi nisu dirani, dok drugi još čekaju odgovore.

Razbojnici su nosili radna odijela i maske američkih filmskih glumaca, a nakon pljačke nestali su u podzemlju grada.

Policija i dalje pretražuje tunele i traga za trojicom počinitelja, dok cijeli slučaj sve više nalikuje scenariju napetog akcijskog filma.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Kako je 'pao' 'Kralj taksista': 'On je bio jedini dovoljno 'glup' da sve radi na svoje ime...'
VELIKI ULOV USKOKA

Kako je 'pao' 'Kralj taksista': 'On je bio jedini dovoljno 'glup' da sve radi na svoje ime...'

Deset taksista godinama je varalo na PDV-u muljajući s otvaranjem firmi. Ministar unutrarnjih poslova Davor Božinović rekao je kako su sve pratili dulje vrijeme. Dio je prao novac kroz ulaganja u nekretnine
VIDEO Mia iz Zadra balansira gume i pozira: 'Kod mehaničara mi svi govore 'Bravo curo!'
VULKANIZERKA I MANEKENKA

VIDEO Mia iz Zadra balansira gume i pozira: 'Kod mehaničara mi svi govore 'Bravo curo!'

Mia Galešić (18) iz Zadra bez problema diže teške gume i balansira ih. Kad završi posao i opere crnilo s ruku, nastupa na modnim revijama
Pucnjava u pet do 12. Hezbolah bombardirao Izrael. Prekid vatre počinje u 23 sata
IZ MINUTE U MINUTU

Pucnjava u pet do 12. Hezbolah bombardirao Izrael. Prekid vatre počinje u 23 sata

Navodi da je Bijela kuća zatražila produljenje prekida vatre s Iranom nisu točni, rekla je u srijedu glasnogovornica Karoline Leavitt, ali je dodala da razgovori o drugoj rundi pregovora s Irancima traju i da su produktivni.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026