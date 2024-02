Pljačkaš Darko kao Tom Cruise: Nosio silikonsku masku i glumio biznismena. Povisili mu kaznu

Darko K. (65) pokušao je na filmski način domoći se novca imućnog poduzetnika maskiran izradivši lažnu osobnu iskaznicu na njegovo ime, a potom u banci zatražio isplatu milijuna s njega računa. Prijevara mu nije prošla, a zbog pokušaja te nedozvoljene uporabe tuđih podataka bio je prvostupanjskom presudom nepravomoćno osuđen na dvije godine i dva mjeseca zatvora.

Županijski sud u Zagrebu sada je prihvatio žalbu zagrebačkog Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu i preinačio tu presudu te Darka K. osudio na jedinstvenu bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od tri godine i šest mjeseci.

Teretili su ga da je u travnju 2019. godine u Zagrebu, s nakanom da se znatno nepripadno materijalno okoristi iskoristio osobne podatke i fotografiju oštećenika te došao u službene prostorije policije sa silikonskom maskom i lećama na licu, predstavljajući se kao oštećenik.

Na taj je način pribavio neistinitu osobnu iskaznicu, vozačku dozvolu i putovnicu na ime imućnog poduzetnika, nakon čega je s tako izrađenim dokumentima došao u poslovnici banke. Predstavljajući se kao oštećenik predočio je lažnu putovnicu i zatražio isplatu novčanih sredstava u iznosima od 1.250.000 eura i 1.000.000 kuna, no bankarska službenica posumnjala je da nešto nije u redu i sve prijavila policiji.

U svojoj obrani na sudu Darko je priznao djelo.

- Već sam duže vrijeme u teškoj materijalnoj situaciji, zdravlje mi je loše. Uspaničio sam se zbog svoje starosti i to je razlog zašto sam počinio ovo kazneno djelo. Nisam to htio. Cilj mi je bio osigurati mirnu starost. Priznajem da sam počinio to djelo, ali meni bi bilo dovoljno i 50.000 - kazao je Darko, koji je fotografiju i osobne podatke žrtve pribavio na neutvrđen način. U policiji je prvo prijavio gubitak osobne iskaznice, putovnice i vozačke dozvole na ime žrtve, a potom maskiran predao zahtjeve za izradom novih dokumenata.

- U banci je na zahtjev bankarske službenice predočio putovnicu, nakon čega je bankarska službenica nazvala osobnu bankaricu žrtve. U telefonskom razgovoru shvatile su da se ne radi o žrtvi - piše u presudi.