Pljunuo mađarskog premijera. Pogledajte kako je reagirao

Nepoznati muškarac pljunuo je mađarskog premijera Petera Magyara na željezničkom kolodvoru u Budimpešti. Incident se dogodio kada je Magyar zajedno s ministrom prometa i investicija Dávidom Vitézyjem, išao na željezničku postaju Rákospalota-Újpest gdje su trebali predstaviti plan razvoja željeznice, piše Index.hu.

Egy fidesz károsult leköpte a miniszterelnököt❗

Magyar Péter reagált az incidensre. "Ne keseredjenek el." pic.twitter.com/oEHK2qYugk — Kun István (@kunpisti) July 22, 2026

Orbanov nasljednik je sve stoički podnio pa se osvrnuo na Orbanovu stranku.

- Vidimo još preostala lica Fidesza - rekao je Magyar.

- Radije utješimo takve sugrađane i ulijmo im snagu. Nisu oni krivi što im je u srcu još uvijek mržnja - rekao je kasnije na konferenciji za medije.

Čistka

Nakon uvjerljive pobjede na izborima u travnju 2026. godine i osvajanja dvotrećinske većine u parlamentu, novi mađarski premijer Péter Magyar i njegova stranka Tisza pokrenuli su sveobuhvatnu političku operaciju demontaže 16-godišnjeg režima Viktora Orbána.

Prva velika institucionalna bitka rasplamsala se oko dužnosti predsjednika države. Dotadašnji predsjednik Tamás Sulyok, kojeg su kritičari i oporba zbog bespogovornog potpisivanja svih spornih Orbánovih zakona prozvani „Orbánovom kemijskom olovkom”, tjednima je odbijao Magyarove pozive na ostavku, tvrdeći da nema ustavnog razloga za njegov odlazak.

Međutim, koristeći dvotrećinsku parlamentarnu većinu, Magyarova vlada izglasala je ustavni amandman kojim je skraćen mandat šefa države s obrazloženjem da Sulyok nije štitio demokratski poredak niti predstavljao jedinstvo nacije.

Suočen s neumoljivim pritiskom i izglasano novom pravnom normom, Sulyok je naposljetku potpisao amandman i napustio dužnost, čime je pala jedna od posljednjih formalnih poluga staroga sustava.

Ruska veza

Istodobno, najteži pravosudni udar usmjeren je prema bivšem ministru vanjskih poslova Péteru Szijjártóu.

Na temelju novinarskih istraga i objavljenih tajnih snimki, Szijjártó je optužen da je godinama održavao neformalni „vrući kanal” s ruskim šefom diplomacije Sergejem Lavrovom, putem kojega je Moskvi navodno prenosio povjerljive informacije s zatvorenih sastanaka Europske unije. Magyar je te postupke javno označio kao čisto narušavanje nacionalne sigurnosti i veleizdaju, za koju mađarski Kazneni zakon predviđa kaznu doživotnog zatvora.