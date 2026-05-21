PLJUNUTI TRUMP! Bivol postao senzacija zbog frizure: 'Kupamo ga redovito, ali smo ga prodali'

Naš Donald Trump ima 700 kilograma i prodali smo ga za 3,8 eura po kilogramu žive vage. Kupamo ga četiri puta dnevno te hranimo kukuruzom, mekinjama i travom. Otkrili su to vlasnici farme u Bangladešu, čiji je albino bivol postao viralni hit jer ima frizuru koja neodoljivo podsjeća na američkog predsjednika.

Vlasnik farme Ziauddin Mridha rekao je da je bivola kupio na stočnoj tržnici u Rajshahiju prije otprilike deset mjeseci. "Moj mlađi brat ga je u šali nazvao Donald Trump nakon što je vidio dlaku na glavi", rekao je za tamošnje medije.

Bivol Donald postao je senzacija na društvenim mrežama u Bangladešu pa su posjetitelji česti na farmi koja se nalazi u Narayanganju, jugoistočno od Dhake. Svi se žele fotografirati i dodirnuti Donalda, kojega zaposlenici farme opisuju kao "mirno i nježno stvorenje". Mridha je rekao da će životinja sljedeći tjedan biti prodana novom vlasniku, prenosi The Bangkok Post.

Posjetitelji koji su posjetili farmu rekli su da je sličnost uživo još veća nego na video snimci. "Doista izgleda kao Trump. Lice i kosa jako me podsjećaju na predsjednika", rekao je jedan posjetitelj. Druga posjetiteljica rekla je da je isprva sumnjala u sve, ali se predomislila kad je vidjela životinju. "Nakon što sam ga vidjela uživo, zapravo izgleda kao Trump. Ime mu dobro pristaje", rekla je.

Vlasnik farme Ziauddin Mridha rekao je da je uoči nadolazećeg Kurban bajrama prodao 200 goveda, uključujući i Donalda. Zasad nije poznato hoće li novi vlasnik žrtvovati životinju za bajram ili će je poštedjeti zbog velike popularnosti na društvenim mrežama.

Albino bivol nije prva životinja koja nalikuje na Donalda Trumpa. Kad je prvi put postao predsjednik, 24sata su otkrila da u Rijeci postoji kanarinac Duško koji ima istu frizuru kao Donald. Duško je gloster kukmasti kanarinac koji je pak ime dobio zbog sličnosti njegove frizure s prvim tupeom hrvatske estrade, onim čiji je vlasnik Duško Lokin.