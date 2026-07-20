KIŠA, GRMLJAVINA I BURA: DHMZ izdao upozorenja za više regija, na jugu i dalje kipuće!

Početak novog tjedna donosi pretežno sunčano, ali promjenjivo vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) najavljuje mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom na zapadu zemlje te poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije, dok će na jugu i dalje biti vrlo vruće.

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, u prvom dijelu dana ponegdje i umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, prijepodne podno Velebita i jaka, a poslijepodne će okrenuti na sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugozapadni vjetar.

Foto: DHMZ

Najviša dnevna temperatura kretat će se uglavnom između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva, dok će na obali, otocima i u unutrašnjosti Dalmacije dosezati od 30 do 34 stupnja.

Zbog visokih temperatura DHMZ je za danas izdao upozorenja za splitsku i dubrovačku regiju. Upozorenja zbog jakog vjetra na snazi su za riječku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjevernu Dalmaciju.

U utorak će upozorenja zbog vjetra vrijediti za cijelu obalu, a za kninsku i splitsku regiju izdana su i upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena.

Prema prognozi DHMZ-a, uz promjenjivu naoblaku mjestimična kiša očekuje se osobito u utorak, a zatim ponovno u četvrtak. Lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, dok je u utorak u Dalmaciji moguće i nevrijeme.

Tijekom idućih dana puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, uz obalu umjerena bura koja će povremeno, osobito pod Velebitom, biti i jaka. U Dalmaciji će često puhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka neće se bitnije mijenjati, dok će jutarnje vrijednosti postupno padati.