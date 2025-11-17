Počast žrtvama Vukovara i Škabrnje odali u KBC-u Zagreb: 'Pridružili su nam se i mališani'

Zaposlenici Kliničkog bolničkog centra Zagreb i ove su godine zapalili svijeće uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Paljenje svijeća za njih je već tradicija, a ove godine pridružili su im se i mališani iz dječjeg vrtića Bukovac, skupa s roditeljima i posjetiteljima koji su se u tom trenutku našli na mjestu sjećanja.

Foto: KBC Zagreb

- Prošle su trideset četiri godine od najtužnijeg dana Domovinskog rata, dana pada grada heroja, Vukovara. Vrijeme prolazi, tuga i ponos ostaju. Plamenom danas upaljenih svijeća na Rebru preživjelim Vukovarcima i svim obiteljima poginulih i nestalih branitelja i civila diljem Hrvatske poručujemo da nisu zaboravljeni - napisali su na svojoj stranici.