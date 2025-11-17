Svečani program uoči Dana sjećanja: Vukovarsko svjetlo mira zasvijetlilo u Zagrebu

Uoči obilježavanja Dana sjećanja, građani diljem zemlje pale svijeće u spomen na poginule. Zagrepčane nije spriječila kiša da se okupe u velikom broju pa su i ove godine Vukovaru i Škabrnji odati počast mimohodom i paljenjem svijeća duž Vukovarske ulice. U 18:30 kod spomenika dr. Franje Tuđmana počeo je svečani program u kojem su sudjelovale postrojbe Hrvatske vojske i policija, a onda je uslijedio i glazbeni dio programa, kojeg je upriličio tamburaški sastav 'Gazde'.

Svijeće su prvo zapalili učenici osnovnih škola, tako čineći riječ 'Vukovar' uz simbol križa. Potom, svijeće su položili visoki dužnosnici, Vladini izaslanici, a nakon njih i veleposlanici te predstavnici brojnih država.

Na samom početku programa, govor je održao povjesničar Ivan Samardžija.

- Zapalimo tisuće svijeća diljem domovine, neka obasjavaju put u bolje sutra. Zapamtite Vukovar - zaključio je Ivan Samardžija svoj govor.

Hrvatski su branitelji 8. studenoga ove godine donijeli vukovarsko svjetlo mira koje je svečano podigao i zapalio Damir Batarelo, sin hrvatskog branitelja Josipa Batarela, čiji su posmrtni ostatci pronađeni u rujnu.