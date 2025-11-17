Obavijesti

OKUPLJANJE U VUKOVARSKOJ

Svečani program uoči Dana sjećanja: Vukovarsko svjetlo mira zasvijetlilo u Zagrebu

Piše Iva Tomas,
Svečani program uoči Dana sjećanja: Vukovarsko svjetlo mira zasvijetlilo u Zagrebu
Foto: Iva Tomas/24sata

Hrvatski su branitelji 8. studenoga ove godine donijeli vukovarsko svjetlo mira koje je svečano podigao i zapalio Damir Batarelo, sin hrvatskog branitelja Josipa Batarela, čiji su posmrtni ostatci pronađeni u rujnu

Uoči obilježavanja Dana sjećanja, građani diljem zemlje pale svijeće u spomen na poginule. Zagrepčane nije spriječila kiša da se okupe u velikom broju pa su i ove godine Vukovaru i Škabrnji odati počast mimohodom i paljenjem svijeća duž Vukovarske ulice. U 18:30 kod spomenika dr. Franje Tuđmana počeo je svečani program u kojem su sudjelovale postrojbe Hrvatske vojske i policija, a onda je uslijedio i glazbeni dio programa, kojeg je upriličio tamburaški sastav 'Gazde'.

Foto: Iva Tomas/24sata

Zagreb: Uz Vukovarsku ulicu građani su se okupili kako bi zapalili svijeće uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara
Video: 24sata/pixsell

Svijeće su prvo zapalili učenici osnovnih škola, tako čineći riječ 'Vukovar' uz simbol križa. Potom, svijeće su položili visoki dužnosnici, Vladini izaslanici, a nakon njih i veleposlanici te predstavnici brojnih država.

Na samom početku programa, govor je održao povjesničar Ivan Samardžija.

Foto: Iva Tomas/24sata
Zagreb tradicionalno odao počast gradu heroju Vukovaru
Video: Iva Tomas/24sata
Foto: Iva Tomas/24sata

- Zapalimo tisuće svijeća diljem domovine, neka obasjavaju put u bolje sutra. Zapamtite Vukovar - zaključio je Ivan Samardžija svoj govor.

Hrvatski su branitelji 8. studenoga ove godine donijeli vukovarsko svjetlo mira koje je svečano podigao i zapalio Damir Batarelo, sin hrvatskog branitelja Josipa Batarela, čiji su posmrtni ostatci pronađeni u rujnu.

