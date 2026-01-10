Počela sezona skijanja na Sljemenu, cesta je zatvorena. Voze samo autobus i žičara

Zagrepčani koji su u nadolazećim danima planirali uživati u snijegu neka imaju na umu da će Sljemenska cesta biti zatvorena za promet tijekom vikenda, tj. 10. i 11. siječnja. Javljaju to iz ureda gradonačelnika Tomislava Tomaševića, uz napomenu da se zatvaranje odnosi na sva osobna vozila, ali ne i na vozila ZET-a, dostave za planinarske domove, vozila Parka prirode Medvednica i komunalna vozila.

Skijaška sezona na Sljemenu počinje u subotu, 10. siječnja 2026. godine, otvaranjem Zelenog i Bijelog spusta. Skijanje za građane i ove će sezone biti besplatno, kao i tijekom prethodne dvije sezone.

Koristite javni prijevoz!

Grad Zagreb poziva građane na svojim stranicama da s obzirom na snježni ugođaj i veliki broj posjetitelja koji se očekuju na Sljemenu, u dolasku do žičare koriste javni prijevoz zbog ograničenih kapaciteta u garaži i na otvorenim parkiralištima u blizini Donje postaje. Žičara je besplatna za sve Zagrepčane i Zagrepčanke.

Snijeg na Sljemenu | Foto: Josip Regovic/PIXSELL





Radno vrijeme žičare Sljeme od subote, 10. siječnja prilagođava se početku skijaške sezone. Radnim danima prvi polazak je u 8 sati, dok je posljednji polazak s Donje postaje u 16.30 sati, a sa Sljemena u 17 sati. Vikendom je prvi polazak također u 8 sati, a posljednji s Donje postaje u 17.30 sati, odnosno sa Sljemena u 18 sati. U skladu s time mijenja se i radno vrijeme garaže. Prema Sljemenu prometuje i autobusna linija 140 Mihaljevac – Sljeme, koja vikendom vozi svakih sat vremena.

Foto: PROMO

Do početne postaje u Gračanskom dolju, prometuju autobusne linije 140 (Mihaljevac – Sljeme), 227 (Svetice - Gornji Bukovac - Gračansko dolje) i 233 (Mihaljevac – Markuševec). Autobusna stajališta uspostavljena su na Gračanskoj cesti, u zoni Žičare Sljeme.

Ukoliko se do žičare odlučite doći tramvajem, potrebno je na okretištu Mihaljevac, do kojeg stižete tramvajskim linijama 8 ili 14, nastaviti putovanje tramvajskom linijom 15 (Mihaljevac - Gračansko dolje). Na četvrtom, odnosno zadnjem stajalištu Gračansko dolje, ugledat ćete impresivan objekt Donje postaje Žičare. Vožnja od okretišta Mihaljevac do Žičare traje 5 minuta.