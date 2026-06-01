Počele prijave osmaša u upisni sustav: Ovo su važni datumi na koje morate obratiti pažnju

Učenici osmih razreda koji upisuju prvi razred srednje škole za školsku godinu 2026./2027., od ponedjeljka, 1. lipnja, mogu se prijavljivati u elektronički sustav upisa u srednje škole https://srednje.e-upisi.hr/#/.

Prvi biraju sportaši

Prijave obrazovnih programa u Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (NISPUSŠ) odvijaju se u nekoliko faza. Prvi su na redu učenici koji se upisuju u razredne odjele za sportaše te oni svoj interes u sustavu moraju iskazati do 5. lipnja.

Učenici koji se upisuju po redovnom postupku obrazovne programe će prijavljivati u razdoblju od 24. lipnja do 3. srpnja. Za učenike koji izlaze na dodatne provjere znanja, ne zaboravite provjeriti na stranicama željenih škola kad se ispiti polažu.

Konačne ljestvice su 7. srpnja, a upisi i dostava dokumenata potrebnih za upis su od 7. do 9. srpnja.

Nije nužno da se učenici prijave odmah prvi dan, ponekad zbog navale padne i sustav, no prijava je važna kako bi provjerili točnost svih podataka.

Upute CARNET-a propisuju sljedeće:

Učenici se prijavljuju sa svojom korisničkom oznakom oblika ime.prezime@skole.hr i pripadajućom lozinkom. Kandidati se prijavljuju odabirom Prijava -- > Prijava preko AAI u desnom gornjem kutu stranice upisi.hr. Ako kandidati iz nekog razloga nemaju navedene podatke ili su izgubili/zaboravili lozinku, trebaju se obratiti razredniku kako bi dobili nove podatke za prijavu.

Nakon prijave u sustav, potrebno je u kartici "Moji podaci" provjeriti ispravnost osobnih podataka i ocjena iz prethodnih razreda (svih osim 8.). Ako je bilo koji od podataka neispravan, potrebno je obratiti se razredniku.

Novost je kartica Moj Hodogram, gdje možete pratiti sve važne datume za svoj upis.

U kartici Moj raspored bit će upisani datumi dodatnih provjera - zasad još nisu objavljeni točni datumi polaganja pojedinih ispita i škola.

Ocjene za osmi razred u sustavu će biti vidljive nakon što završi nastavna godine, ocjene budu zaključene, te ih škola uvede u e-Maticu.

Dodatne provjere

Prijave programa srednjih škola za učenike po redovnom programu traju do 3. srpnja, odnosno do 26. lipnja za programe koji traže dodatne provjere (umjetnički, gimnazije). Dodatni ispiti i provjere su od 29. lipnja do 2. srpnja.

Ove je godine uveden i personalizirani hodogram koji učenicima omogućuje praćenje svih važnih koraka tijekom upisa. Učenik tijekom cijelog postupka može pratiti rokove, obveze i sve što je potrebno napraviti od prijave do završetka upisa. Cilj je da imaju što manje izazova i nedoumica tijekom procesa, rekla je ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Vesna Šerepac u HRT-ovoj emisiji U mreži Prvog.

Učenici sportaši

Ako kandidat ima namjeru upisati razredni odjel za sportaše, potrebno je iskazati interes za upis sportskih razrednih odjela. To je potrebno napraviti u kartici "Moji podaci" tako što unesete naziv sporta, klub i mjesto u kojem se klub nalazi. Iskaz interesa traje do 5. lipnja u 18 sati.

Nacionalni sportski savezi 18. lipnja objavljuju konačne rang-liste prema kriterijima sportske uspješnosti učenika. Unos tih rang-lista u sustav, te dodjela bodova je 19. lipnja.

Učenici s poteškoćama

Za učenike s teškoćama u razvoju prijave traju do 12. lipnja, a konačna ljestvica poretka za njih će biti objavljena 23. lipnja. Od ponedjeljka, 1. lipnja kandidati s teškoćama u razvoju mogu prijavljivati svoje programe u županijskim upravnim odjelima nadležnim za obrazovanje. Ako već niste, pribavite mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje HZZ-a i krenite na prijavu programa.

Novost je da učenik koji ima rješenje nadležnog županijskog upravnog odjela sada može samostalno odabrati drugi program ako nije ostvario upis u program koji mu je bio prvi izbor.

Viber kanal za informacije

Ovogodišnji upisi donose i tehnička unaprjeđenja. Uvode se nove digitalne funkcionalnosti poput personaliziranih hodograma za lakše praćenje koraka, službeni Viber kanal za izravno informiranje učenika i roditelja te mogućnost izravnog učitavanja potrebne dokumentacije putem aplikacije.

Ove godine osmi razred završava 38.005 učenika, oko 950 manje nego lani, a u odnosu na prethodnu školsku godinu planirano je 558 slobodnih mjesta i 20 razrednih odjela manje.

Najviše mjesta odnosi se na četverogodišnje strukovne programe (18.545), zatim gimnazijske programe (11.225) te trogodišnje strukovne programe (11.471). Za medicinsku sestru/tehničara opće njege predviđeno je 1246 mjesta.

Za učenike s teškoćama osigurano je 850 mjesta, za glazbene i plesne škole 1387, u vjerskim školama 957, a u privatnim školama 1788 mjesta.