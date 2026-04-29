Počele prijave za upis studija, Medicinski fakultet probio se ispred popularnog FER-a

Piše Ana Dasović,
Ovaj tjedan izašle su prve orijentacijske liste interesa budućih studenata. Prema omjeru kvote i broja prijava, tradicionalno je najtraženiji studij glume na zagrebačkoj ADU, te studij logopedije

Maturanti mogu prijavljivati studije koje žele upisati još od 1. veljače, a ovaj tjedan izašle su i prve orijentacijske liste najtraženijih fakulteta. O konačnom redoslijedu odlučit će i ocjene na kraju završnog razreda, te ocjene s državne mature. 

Agencija za znanost i visoko obrazovanje objavljuje dvije liste, jednu prema omjeru kvota samih studija i prijavljenih kandidata, te drugu prema broju prvih izbora - dakle onih fakulteta koji kandidati najviše žele upisati.

Prema omjeru kvota i broja prijava, već godinama u vrhu je studij glume na Akademiji dramskih umjetnosti, gdje se na 12 mjesta prijavilo 139 kandidata. Slijedi studij logopedije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF), te studiji na zdravstvenim učilištima u Zagrebu i Splitu.

Zanimljivije su promjene na listi prvih izbora - nakon što su nekoliko godina u vrhu bili Fakultet računarstva i tehnologije, te Ekonomski fakultet u Zagrebu, ove godine, barem zasad, najtraženiji je Medicinski fakultet u Zagrebu, sa 767 kandidata prijavljenih za 300 mjesta. To je i jedan od rijetkih fakulteta za koji je potrebno položiti prijamni ispit.

U prvih pet fakulteta su i spomenuti FER i ERF, te Arhitektonski fakultet. Ekonomski fakultet, koji redovito upisuje najviše studenata, po interesu je zasad na četvrtome mjestu, a poslovično traženi Farmaceutsko-biokemijski fakultet je na 10. mjestu. Ispred su Građevinski, Stomatološki, Kineziološki fakultet, te psihologija na Filozofskom fakultetu.

Budući studenti pokazuju interes i za kriminalistiku na MUP-ovom Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti.

