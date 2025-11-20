Počeli trgovati dionicama Tokića

Uvrštenje dionica Tokić grupe na Zagrebačku burzu (ZSE) te početak njihova trgovanja svečano je obilježeno u četvrtak u prostorijama burze, pri čemu je istaknuto da je ovo povijesni dan za kompaniju, koja će sredstva prikupljena u IPO-u uložiti u novi logističko-distributivni centar, akvizicije te daljnji rast i razvoj.

Uvrštenje dionica Tokića na ZSE i početak službenog trgovanja su potpisivanjem ugovora i simboličkom zvonjavom burzovnim zvonom obilježili predsjednica Uprave ZSE-a Ivana Gažić i predsjednik Uprave Tokić grupe Ivan Šantorić, koji je istaknuo da je ovo povijesni dan za kompaniju te zahvalio svima koji su joj pomogli u procesu pripreme za inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO). Pritom je posebno zahvalio svima koji su uložili u kompaniju, posebice zaposlenicima.

"Ovo je velika čast, ali i velika obaveza za sve nas, da još predanije, s još više energije, nastavimo razvijati Tokić grupu. Vjerujem da ćemo i u budućnosti biti najmanje jednako uspješni i da će Tokić grupa biti jedna uspješna hrvatska priča", izjavio je Šantorić.

Gažić je podsjetila da je ovo bio treći IPO u ovoj godini, po čemu je domaća burza među 30 najuspješnijih u svijetu.

Osim tri nova uvrštenja, ovu godinu je obilježio i značajan porast prometa, koji je u prvih devet mjeseci bio gotovo dvostruko veći u odnosu na isto doba lani, dok su indeksi među najbrže rastućima u svijetu.

Osnivač i suvlasnik Tokić grupe Ilija Tokić je rekao da je kompanija danas sazrela, a da se dugo pripremala za ovaj iskorak. Nada se i da će opravdati povjerenje ulagača, istaknuvši da će se sredstva prikupljena putem IPO-a uložiti u izgradnju novog logističko-distributivnog centra, akvizicije te daljnji rast i razvoj.

Član Uprave Tokić grupe Dražen Jurković je rekao da je ovo novi početak za kompaniju, a da je uvrštenje na burzu i potvrda njene vrijednosti. Istaknuo je da je iza kompanije uspješnih 35 godina, koje je obilježio kontinuirani rast, pa i u vremenima krize.

U IPO-u prikupljeno 23,3 milijuna eura

Tokić grupa uspješno je zaključila javnu ponudu dionica koja je trajala od 20. do 31. studenog ove godine, pri čemu je ukupno prikupila 23,3 milijuna eura svježeg kapitala. Do završetka trajanja razdoblja ponude upisano je svih milijun novoizdanih dionica, te su dostavljane ponude za kupnju 154 tisuće postojećih dionica, čime udio dosadašnjih vlasnika iznosi 71,7 posto.

Konačna cijena po dionici određena je na 20,20 eura, a kupilo ih je više od 1.700 malih ulagatelja, među kojima gotovo 200 zaposlenika u Hrvatskoj i Sloveniji. Pritom, mali ulagatelji su upisali 37 posto ukupno ponuđenih dionica, od čega se više od 10 posto odnosi na radnike.

Tokić d.d. je ovlašteni uvoznik i distributer više od 300 globalno priznatih proizvođača autodijelova i dodatne opreme za automobilsku industriju. U suradnji sa svojom tvrtkom Bartog i mrežom franšiznih partnera, Tokić Grupa danas čini najveći maloprodajni lanac autodijelova u regiji, s ukupno 123 prodajna mjesta diljem Hrvatske i Slovenije. U svom asortimanu nudi više od 300.000 različitih artikala, pokrivajući sve segmente automobilskog, gospodarskog, industrijskog, agro i moto segmenta, uz ponudu nautike, alata i servisne opreme te guma za sve vrste vozila. Kompanija trenutno broji gotovo 1.400 zaposlenih.