Počelo je suđenje suučesnicima napadača na Charlie Hebdo

Suđenje za 14 suučesnika islamističkih naoružanih napadača na redakciju satiričkog lista Charlie Hebdoa počelo je danas. Francuski premijer Jean Castex napisao je u tvitu riječi: "Zauvijek Charlie"

<p><strong>Said i Cherif Kouachi </strong>7. siječnja 2015. su naoružani automatskim oružjem upali u prostorije Charliea Hebdoa, čije su satire o rasi, vjeri i politici iskušavale granice onoga što bi društvo prihvatilo u ime slobodnog govora. Ubili su 12 ljudi u napadu za koji je odgovornost preuzela Al Kaida.</p><p>Dan kasnije<strong> Amedy Coulibaly</strong>, poznanik Cherifa Kouachija, ubio je policajku. Devetog siječnja ubio je četvoricu Židova u košer supermarketu. U videosnimci rekao je da je to učinio u ime Islamske države. Policija je njih trojicu ubila u odvojenim incidentima.</p><p>U sudnici u srijedu policajci su došli u fantomkama na licu i zaštitnim prslucima, prije no što su optuženi dovedeni u prostoriju.</p><p>Četrnaest osumnjičenih suučesnika, od kojih će se trojici suditi u odsutnosti a možda su mrtvi, optuženi su za financiranje terorizma, članstvo u terorističkim organizacijama i opskbu napadača oružjem.</p><p>U sudnici nema optuženih <strong>Hayat Boumedienne</strong>, Coulibalyijeve partnerice u vrijeme napada, i braće <strong>Mohameda i Mehdija Belhoucinea</strong>. Njih troje otišlo je u sirijska područja pod kontrolom IS-a nekoliko dana prije napada i možda su mrtvi.</p><p>U Francuskoj je ubijeno više od 250 ljudi u džihadističkom nasilju nakon tih napada, koji su potaknuli francusku borbu protiv prijetnje domaćih ekstremista i stranih džihadista.</p><p>Charlie Hebdo ponovno je u srijedu objavio niz karikatura koje prikazuju proroka Muhameda, uključujući i onu s prorokom koji na glavi ima bombu umjesto turbana, koja je izazvala ogorčenost u muslimanskom svijetu kada je prvi put objavljena gotovo deset godina prije napada.</p><p>U to vrijeme jemenska podružnica Al Kaide stavila je ondašnjeg ravnatelja Charliea Hebdoa na svoju listu.</p><p>"Nikad nećemo zašutjeti. Nikad nećemo odustati", napisao je urednik <strong>Laurent "Riss" Sourisseau </strong>objašnjavajući odluku o ponovnom objavljivanju karikatura.</p><p>Uoči suđenja predsjednik <strong>Emmanuel Macron</strong> rekao je da će se Francuska sjećati ubijenih. Sloboda blasfemije ide ruku pod ruku sa slobodom vjere u Francuskoj, nastavio je.</p><p>"Satira nije diskurs mržnje", rekao je predsjednik Macron.</p>