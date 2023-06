Pogledajte rušenje na Čiovu! Šveđanin je bespravno izgradio čitavu dvokatnicu s bazenom

Foto:

Ispisane su mu tri kazne u iznosu od oko 50.000 eura, no Šveđanina to nije zaustavilo. Kuća obložena u kamen ima oko 100 kvadrata, a ispred nje je i bazen. To jest, imala je... Bager već ruši sve

U uvali Labadusa na Čiovu u četvrtak ujutro bageri su počeli rušiti bespravnu građevinu državljana Švedske koji je pokušao zapriječiti dolazak bagera postavivši bager na prilaz kući. No nije mu uspjelo. Državni inspektorat dao je nalog da se raskrči drugi prilazni put, a na terenu je bio i glavni državni inspektor Andrija Mikulić. Riječ je o građevini izgrađenoj na šumskom području, a gradnja je počela prije nekoliko godina. Ispisane su mu tri kazne u iznosu od oko 50.000 eura, no Šveđanina to nije zaustavilo. Kuća obložena u kamen ima oko 100 kvadrata, a ispred nje je i bazen. Bila je luksuzno uređena, a sve stvari su iznesene i vlasnik je prema procedurama mogao doći po njih. POGLEDAJTE VIDEO Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - Tijekom svibnja u Hrvatskoj je uklonjen 31 nelegalni objekt. Od 2019. godine obavili smo oko 7000 nadzora, pokrenuli 1300 postupaka i ispisali 50 kaznenih prijava samo u četiri dalmatinske županije. Ukupno je u Hrvatskoj obavljeno 32.000 nadzora i sedam tisuća postupaka u tijeku. Ispisano je osam milijuna eura kazni, od toga pet u Dalmaciji - izložio je Mikulić podatke inspektorata. Najavio je i rušenje nelegalnih objekata u uvali Vruja. Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - Završili smo sa svim procedurama i u petak ujutro kreće rušenje sedam nelegalnih objekata. Tamo smo kroz godine naplatili oko 370.000 eura kazni - kaže Mikulić najavivši rušenje objekta i vlasnika Medikola, Ivana Rajkovića, a rušenje se procjenjuje na 60.000 eura. Riječ je o golemoj građevini također u uvali Labadusa koja se počela graditi 2020. godine.

- Ukoliko do trena kada krećemo u rušenje ne bude legalizirana, krećemo u rušenje - objašnjava Mikulić. Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL Na terenu je danas bio i odvjetnik švedskog državljanina kojemu se ruši kuća. Kaže kako su na rješenje o rušenju uložili žalbu Upravnom sudu. - Ovdje se gradi na veliko, a moj klijent smatra da je na udaru jer je strani državljanin - kaže odvjetnik Mario Vuković. Na pitanje ima li njegov klijent građevinsku dozvolu i bi li tako mogao graditi u Švedskoj nije imao komentara.