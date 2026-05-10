Počelo suđenje rođaku Bašara al-Asada: Evo za što ga terete

Rođak Bašara al-Asada postao je prvi visokorangirani dužnosnik svrgnutog sirijskog čelnika koji su suočava sa suđenjem, nakon što je u nedjelju službeno optužen pred kaznenim sudom u Damasku. Postoje nade da će suđenje bivšem brigardiru Atefu Nadžibu, koje je počelo saslušanjem krajem travnja, donijeti pravdu za zločine počinjene pod Asadovom vladavinom. Asad je svrgnut tijekom ofenzive islamističkih militanata u prosincu 2024. godine te je pobjegao u egzil u Rusiju. Vjeruje se da živi sa svojom obitelji između Moskve i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Asad se također i sam suočava s optužbama na suđenju.

Kao bivši šef sigurnosti u južnom gradu Daraa, Nadžib je optužen za zločine protiv sirijskog naroda, uključujući i "sustavna masovna ubojstva" te proizvoljna uhićenja. Godine 2011. u Dari je započeo miroljubiva pobuna protiv Asada, nakon što su tinejdžeri sprejem ispisali antivladine grafite na zidovima svoje škole te zbog toga bili uhićeni.

Prosvjedi su bili brutalno ugušeni te su doveli do građanskog rata koji je rezultirao stotinama tisuća ubijenih, velikim uništenjem i neviđenim nasiljem protiv populacije. Stotine tisuća ljudi završilo je u zatvorima, a mnogi su bili mučeni ili im se izgubio svaki trag. Mnogi rođaci žrtava suđenje gledaju kao prvi korak prema pravdi. Neki od rođaka također su prisutni na suđenju.

Drugi, međutim, to vide samo kao pokušaj da se zadovolji nacija i strani partneri. Kritičari naglašavaju da sirijski zakon ne priznaje ratne zločine ili zločine protiv čovječnosti kao kazneno djelo.