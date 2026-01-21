Riječ je o događaju iz prosinca 2023., a Matiju Vrdoljaka terete da je nakon svađe s leđa napao 21-godišnjaka i tri puta ga ubo nožem. Zadobio je lakše ozljede
Počelo suđenje unuku Antuna Vrdoljaka za pokušaj ubojstva kod Sheratona, tvrdi da je nevin
Nisam kriv, rekao je Matija Vrdoljak (27), unuk redatelja Antuna Vrdoljaka, kojemu je u srijedu na Županijskom sudu u Zagrebu počelo suđenje za pokušaj ubojstva iz prosinca 2023. godine.
Terete ga da je 9. prosinca 2023. godine u 4.27 sati, tijekom sukoba dvije skupine mladića ispred zagrebačkog hotela Sheraton, s leđa napao L. D. (21) i više ga puta ubo nožem. Ni ubodeni 21-godišnjak, a ni policija gotovo mjesec dana nisu uspjeli Vrdoljaka identificirati kao napadača. Nakon što su objavili snimke nadzornih kamera i građane zatražili za pomoć, policija je uhitila sina Luke i Ivane Radeljić Vrdoljak.
Matija Vrdoljak na sudu je rekao i da se u međuvremenu zaposlio te mu je plaća oko 1900 eura. Nema imovine, nekretnina ni pokretnina te se protiv njega ne vodi drugi postupak. Na prvo ročište došao je i oštećeni L. D., koji je kazao da ne postavlja imovinsko-pravni zahtjev odnosno da neće tražiti nikakvu odštetu u kaznenom postupku.
Zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu predložila je da se pročita sva materijalna dokumentacija iz spisa, pregledaju snimke nadzornih kamera te da se pročitaju zapisnici o ispitivanju svjedoka kao i nalaz i mišljenje sudsko-medicinske vještakinje dr. Vedrane Petrovečki.
- Nismo suglasni s čitanjem iskaza svjedoka jer nisu ispitani pred obranom. Predlažemo da ih se pozove na sud i neposredno ispita. Također, predlažemo dopunski ispitati vještakinju sudske medicine na raspravi - kazali su branitelji Vrdoljaka, odvjetnici Fran Olujić i Ivan Stanić.
Sud je njihov prijedlog prihvatio te će sve svjedoke zvati na sud kako bi i obrana dobila priliku neposredno ih ispitati. Također, sud je naložio audio-vizualno vještačanje snimki nadzornih kamera zbog čega u srijedu nisu ispitali oštećenika nego će to učiniti po završetku vještačenja da se svjedok može očitovati o njima.
Vrdoljak je nakon uhićenja nekoliko mjeseci proveo u istražnom zatvoru, a u ožujku 2024. pušten je na slobodu uz mjere opreza.
Kako smo ranije pisali, napadu u jutarnjim satima nakon subotnje zabave u Draškovićevoj ulici prethodili su svađa i sukob više mladića, među kojima je bio i Matija. Zagrebačka policija rekonstruirala je slučaj na temelju izjava svjedoka. Radilo se o sukobu zbog slučajne svađe, a svemu je kumovao alkohol.
Kako su priopćili nakon kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je s leđa prišao 21-godišnjaku, te znajući da ga on ne vidi i da se ne može obraniti, nanio mu tri ubodne rane s namjerom da ga usmrti nožem koji je imao kod sebe.
Napadnuti 21-godišnjak nije ni bio svjestan da je zadobio ubodnu ranu dok je sukob trajao, već je to shvatio nedugo nakon događaja te liječničku pomoć potražio u KBC Zagreb.Tamo su utvrdili da je lakše ozlijeđen. Na ispitivanju se Matija Vrdoljak branio šutnjom, a nož kojim je žrtva ozlijeđena nije pronađen.
