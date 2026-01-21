Počelo suđenje unuku Antuna Vrdoljaka za pokušaj ubojstva kod Sheratona, tvrdi da je nevin

Nisam kriv, rekao je Matija Vrdoljak (27), unuk redatelja Antuna Vrdoljaka, kojemu je u srijedu na Županijskom sudu u Zagrebu počelo suđenje za pokušaj ubojstva iz prosinca 2023. godine.

Terete ga da je 9. prosinca 2023. godine u 4.27 sati, tijekom sukoba dvije skupine mladića ispred zagrebačkog hotela Sheraton, s leđa napao L. D. (21) i više ga puta ubo nožem. Ni ubodeni 21-godišnjak, a ni policija gotovo mjesec dana nisu uspjeli Vrdoljaka identificirati kao napadača. Nakon što su objavili snimke nadzornih kamera i građane zatražili za pomoć, policija je uhitila sina Luke i Ivane Radeljić Vrdoljak.

Matija Vrdoljak na sudu je rekao i da se u međuvremenu zaposlio te mu je plaća oko 1900 eura. Nema imovine, nekretnina ni pokretnina te se protiv njega ne vodi drugi postupak. Na prvo ročište došao je i oštećeni L. D., koji je kazao da ne postavlja imovinsko-pravni zahtjev odnosno da neće tražiti nikakvu odštetu u kaznenom postupku.

Zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu predložila je da se pročita sva materijalna dokumentacija iz spisa, pregledaju snimke nadzornih kamera te da se pročitaju zapisnici o ispitivanju svjedoka kao i nalaz i mišljenje sudsko-medicinske vještakinje dr. Vedrane Petrovečki.

- Nismo suglasni s čitanjem iskaza svjedoka jer nisu ispitani pred obranom. Predlažemo da ih se pozove na sud i neposredno ispita. Također, predlažemo dopunski ispitati vještakinju sudske medicine na raspravi - kazali su branitelji Vrdoljaka, odvjetnici Fran Olujić i Ivan Stanić.

Sud je njihov prijedlog prihvatio te će sve svjedoke zvati na sud kako bi i obrana dobila priliku neposredno ih ispitati. Također, sud je naložio audio-vizualno vještačanje snimki nadzornih kamera zbog čega u srijedu nisu ispitali oštećenika nego će to učiniti po završetku vještačenja da se svjedok može očitovati o njima.

Vrdoljak je nakon uhićenja nekoliko mjeseci proveo u istražnom zatvoru, a u ožujku 2024. pušten je na slobodu uz mjere opreza.

Kako smo ranije pisali, napadu u jutarnjim satima nakon subotnje zabave u Draškovićevoj ulici prethodili su svađa i sukob više mladića, među kojima je bio i Matija. Zagrebačka policija rekonstruirala je slučaj na temelju izjava svjedoka. Radilo se o sukobu zbog slučajne svađe, a svemu je kumovao alkohol.

Kako su priopćili nakon kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je s leđa prišao 21-godišnjaku, te znajući da ga on ne vidi i da se ne može obraniti, nanio mu tri ubodne rane s namjerom da ga usmrti nožem koji je imao kod sebe.

Napadnuti 21-godišnjak nije ni bio svjestan da je zadobio ubodnu ranu dok je sukob trajao, već je to shvatio nedugo nakon događaja te liječničku pomoć potražio u KBC Zagreb.Tamo su utvrdili da je lakše ozlijeđen. Na ispitivanju se Matija Vrdoljak branio šutnjom, a nož kojim je žrtva ozlijeđena nije pronađen.

