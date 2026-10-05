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VREMENSKA PROGNOZA

Početak tjedna sunčan i topao. Temperatura do 26 stupnjeva

Piše HINA,
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Početak tjedna sunčan i topao. Temperatura do 26 stupnjeva
Zagreb: Sunčani prvi dan jeseni najavljuje bablje ljeto | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva

Na zapadu zemlje djelomice sunčano, poslijepodne s više oblaka, te većinom suho, a drugdje pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, prognozira za ponedjeljak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Na kopnu ujutro mjestimice magla.

Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro i navečer mjestimice umjerena bura, poslijepodne slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale i jugozapadni.

Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.

Hrvatska sutra

Sutra prijepodne očekuje se većinom sunčano vrijeme, iako će ujutro u kopnenim krajevima mjestimice biti magle. Na sjevernom Jadranu bit će promjenjivo oblačno, uz malu mogućnost kiše.

VREMENSKA PROGNOZA Sljedeći tjedan vrijeme će biti 'uzbudljivo': Stižu obilne kiše i veliki pad temperatura
Sljedeći tjedan vrijeme će biti 'uzbudljivo': Stižu obilne kiše i veliki pad temperatura

Poslijepodne će se naoblaka postupno povećavati u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Vjetar će uglavnom biti slab, uz lokalni burin uz obalu u jutarnjim satima. Poslijepodne će zapuhati slab vjetar s mora, a navečer će na otocima biti umjerenog juga.

Jutarnja temperatura bit će od 2 do 7 stupnjeva, dok će se na Jadranu kretati između 12 i 17 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti od 20 do 25 °C.

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Komentari 0
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