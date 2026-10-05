Početak tjedna sunčan i topao. Temperatura do 26 stupnjeva

Na zapadu zemlje djelomice sunčano, poslijepodne s više oblaka, te većinom suho, a drugdje pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, prognozira za ponedjeljak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Na kopnu ujutro mjestimice magla.

Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro i navečer mjestimice umjerena bura, poslijepodne slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale i jugozapadni.

Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.

Hrvatska sutra

Sutra prijepodne očekuje se većinom sunčano vrijeme, iako će ujutro u kopnenim krajevima mjestimice biti magle. Na sjevernom Jadranu bit će promjenjivo oblačno, uz malu mogućnost kiše.

Poslijepodne će se naoblaka postupno povećavati u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Vjetar će uglavnom biti slab, uz lokalni burin uz obalu u jutarnjim satima. Poslijepodne će zapuhati slab vjetar s mora, a navečer će na otocima biti umjerenog juga.

Jutarnja temperatura bit će od 2 do 7 stupnjeva, dok će se na Jadranu kretati između 12 i 17 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti od 20 do 25 °C.