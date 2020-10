Počinje grijanje šatora za oboljele ispred covid bolnice, stiže još osoblja i respiratori

Dubrava širi kapacitete te stižu respiratori i osoblje iz drugih bolnica. Kako saznajemo, Vili Beroš je dogovorio da se od danas počinju i grijati šatori ispred Covid bolnice...

<p>U petak je u bolnici Dubrava održan sastanak između nekoliko liječnika i Ivice Lukšića, glavnog bolničkog čovjeka za korona virus. Više njih ponovilo je da respiratora nema dovoljno i da će to biti sve veći problem budući da se vrhunac epidemije očekuje tek sredinom studenog.</p><p>Dubrava danas širi kapacitete te stižu respiratori i osoblje iz drugih bolnica, piše<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/koronavirus/3916382/kb-dubrava-siri-kapacitete-intenzivnog-lijecenja-stizu-respiratori-i-osoblje/" target="_blank"> RTL.</a> Kako saznajemo, Beroš je dogovorio da se od danas počinju i grijati šatori ispred Covid bolnice.</p><p>O ovom smo <a href="https://www.24sata.hr/news/ljudi-ostavljeni-bez-respiratora-725320" target="_blank">problemu pisali i jučer</a>, a sve dokazuje i snimka čiji je transkript objavio portal <a href="https://www.telegram.hr/zivot/ekskluziv-audio-snimka-sa-sastanka-lijecnika-u-kb-dubrava-sest-mjeseci-se-zna-da-nemamo-respiratora-sto-se-cekalo/" target="_blank">Telegram.</a> </p><p>- Naši vapaji ministru Berošu traju od ožujka, nije ovo jučer počelo. Dubravu se siluje, nema drugih riječi. Stanje je ovakvo zbog paralelne nam uvedene vlasti, i zbog nekolegijalnosti ostataka zdravstvenih ustanova prema nama - otkrivaju nam liječnici na prvoj crti "bojišnice" u KB Dubrava. </p><p>Podsjetimo, Ivica Lukšić prvi je put od početka pandemije pozvao četrdesetak liječnika raspoređenih na korona odjele na sastanak koji je trajao oko 45 minuta. </p><p>Na snimci se čuje da liječnici pitaju svog šefa tko će biti odgovoran kad Covid pozitivni pacijenti umru jer im se na odjelu ne može osigurati respirator. </p><p> - Već šest mjeseci se zna da nemamo respiratora. Pa zašto to dosad nije riješeno. Što se čekalo? Imali smo dovoljno vremena. Ovo se uopće nije trebalo dogoditi - govori jedan od liječnika.</p><p> - Mi ne želimo da nam pacijenti umiru jer ih nemamo čime spasiti. A sada moramo čekati da se neko mjesto oslobodi da bismo drugoj osobi mogli pomoći da diše - kaže liječnica.</p><p>'Ovo je prvi put da s vama imamo sastanak, a kriza traje od ožujka. Sestre su bačene na odjele i prepuštene same sebi. Imamo jedno računalo. Bolnica je pukla. Mi smo pukli. Jedan liječnik na 80 kreveta. Što da kažemo pacijentima kad pitaju mogu li se negdje oprati? Zašto nas nitko ništa ne pita?', stoji u transkriptu koji je objavio <a href="https://www.telegram.hr/zivot/ekskluziv-audio-snimka-sa-sastanka-lijecnika-u-kb-dubrava-sest-mjeseci-se-zna-da-nemamo-respiratora-sto-se-cekalo/">Telegram.</a></p><h3><strong>Plenković: Oni vrlo kvalitetno zbrinjavaju pacijente</strong></h3><p>- Još u proljeće KB Dubrava smo identificirali kao bolnicu koja će pomoći Klinici za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević" za skrb pacijenata sa koronavirusom. S obzirom na to da smo u prvom valu epidemije ostvarili jako dobre rezultate - tada se veći broj pacijenata nije na kraju zaprimio u KB Dubrava, a sada je situacija drugačija i oni vrlo kvalitetno zbrinjavaju sve pacijente - kazao je premijer <strong>Andrej Plenković</strong> nakon jutrošnjeg polaganja vijenaca na Mirogoju. </p><p>Istaknuo je i da je cijeli zdravstveni sustav, unatoč velikim naporima kojima su izloženi zdravstveni djelatnici, u stanju obavljati i ostale svoje funkcije.</p>