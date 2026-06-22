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KREĆE SASLUŠANJE

Počinje izbor novih ustavnih sudaca: Pred saborskim Odborom 16 kandidata

Piše HINA,
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Počinje izbor novih ustavnih sudaca: Pred saborskim Odborom 16 kandidata
Zagreb: Odbor za Ustav o valjanosti kandidatura za suce Ustavnog suda | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nakon jednosatne stanke, na pitanja članova Odbora odgovarat će Tunjica Petrašević, Branka Rešetar, Goran Selanec, Ljiljana Stipišić, Mladen Sučević i Mario Vinković

Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav će u utorak, 23. lipnja, početi javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda, a od 16 kandidata Odbor će taj dan ispitivati njih pet. U utorak, od 13 do 16 sati, Odbor će razgovarati s Nevenom Aljinović, Brankom Genzić Horvat, Anom Horvat Vuković, Davorinom Ivanjekom i Jadrankom Jugom. Dan kasnije, u srijedu, saslušat će preostale kandidate, i to od 9,30 do 12,30 Mirka Klarića, Željka Matijašeca, Milu Mišetić Mikecin, Olivera Mittermayera i Željka Pajalića. 

Nakon jednosatne stanke, na pitanja članova Odbora odgovarat će Tunjica Petrašević, Branka Rešetar, Goran Selanec, Ljiljana Stipišić, Mladen Sučević i Mario Vinković.

Predsjednik Odbora za Ustav i Poslovnik Ivan Malenica (HDZ) izvijestio je da je, nakon sjednice na kojoj je utvrđeno 16 pravovaljanih kandidatura naknadno pristigla i kandidatura Marka Bonifačića, koja je utvrđena nepravovaljanom, kao i ona Vladimira Šplajta.

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U prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca, Željka Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca, o kojima je provedena plenarna rasprava.

Ustavni sud u nepotpunom sastavu, s deset sudaca, radi od 12. travnja ove godine, kada je istekao produljeni šestomjesečni mandat bivšem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću te sucima Mati Arloviću i Goranu Selancu. 

Njihov osmogodišnji mandat istekao je 12. listopada prošle godine, a kako do tog datuma nisu izabrani novi suci, mandat im je po sili zakona produljen za još šest mjeseci. 

Hrvatski sabor u međuvremenu, zbog političkih sukoba, nije izabrao tri nova suca.

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