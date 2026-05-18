Počinje suđenje monstrumu iz Tenje: Raskomadao suprugu, prijeti mu 50 godina zatvora!

Na Županijskom sudu u Osijeku sutra počinje suđenje Robertu Rederu (54) iz Osijeka koji je prošle godine ubio svoju suprugu Maju Cvitanović Reder (44). Nakon što ju je ubio, raskomadao ju je i dijelove tijela bacio u septičku jamu. Da bi prikrio zločin, prijavio je njen nestanak, prvo njenoj majci, a potom i policiji, nakon čega je u periodu od 2. kolovoza do 2. rujna policiji davao razne lažne tragove. Tek nakon što je policija posumnjala da bi on mogao biti počinitelj, u septičkoj jami u dvorištu kuće pronašli su dijelove njena tijela. Većina ih ipak i dalje nedostaje, što ovaj zločin čini još užasnijim. Suprug monstrum se cijelo vrijeme, od uhićenja, brani šutnjom.

Tenja: Priveden suprug žene čije su tijelo pronašli u septičkoj jami | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Sve se odigralo u njihovoj kući u Ulici Matije Vlačiča u Tenji, gdje su se doselili nekoliko godina ranije iz osječkog naselja Retfala. Susjedi o njima nisu puno znali obzirom da su živjeli dosta 'zatvoreno'. Uglavnom su ih znali po tome što su uzgajali pitbullove te povremeno imali glasne noćne zabave.

"Maja mi je bila prijateljica. Nismo se toliko često viđale koliko smo se dopisivale preko društvenih mreža. Češće smo tipkale dok joj je muž bio u zatvoru, a često je bio, zbog krađa, provala, droge. Žalila se što ga često nema. Pitala sam ju zašto ga ne ostavi, ali je rekla da ne želi. Nije se nikada žalila da ju zlostavlja ili da je agresivan. Doduše nismo tipkale već neko vrijeme pa ne znam što im se događalo kod kuće posljednjih mjeseci. Bila sam u šoku kada sam vidjela objavu policije da je nestala. Njena mama mi je rekla da ju traži, ali da nema nikakvih informacija, da je otišla iz kuće u papučama, običnoj majici, bez dokumenata i ičega. Bilo je to jako čudno pa sam danima pratila novosti i sad, evo, ovaj užas" rekla je Majina prijateljica na dan kada se saznalo da je žena brutalno ubijena, a prijava nestanka lažna.

Naime, za njom su danima tragali i članovi obitelji, ali i suprug Roberto, koji se na društvenim mrežama pravio zabrinut za nju, pisao komentare kao da ne zna gdje je otišla i slično, ali je policija, unatoč tome, upravo njega stavila u središte istrage i, nakon mjesec dana, odlučila pretražiti njihovu kuću u Tenju. Velik broj policije, forenzičara i vatrogasci 'češljali' su svaki kutak njihove katnice, velikog dvorišta, ali i okolnih kuća razgovarajući sa susjedima koji su ih poznavali.

Također se otkrilo da su oboje živjeli neurednim životom, imali problema s drogom te bili u zatvoru zbog čega im je i oduzeto dijete koje su dobili u braku.

Tenja: Policija i forenzičari u kući žene za koju se sumnja da je ubijena i bačena u septičku jamu | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Istraga je naglo dobila na intenzitetu jer se vrlo brzo otkrilo da su pronađeni dijelovi tijela Majini, ali da ostatka nema pa se detaljnja pretraga kuće i cijele okolice i idući dan nastavila. Roberto Reder je odmah uhićen i odveden na saslušanje. U jednom trenutku u kuću su doveli i njega, svezanog lisicama, ne bi li im rekao što je napravio s ostatkom suprugovog tijela i kako ju je zapravo ubio.

Ostalo je nepoznato da li je Roberto policiji dao te izjave i da li su pronađeni preostali dijelovi jer, do kraja dana, istražitelji, forenzičari, a ni potražni psi nisu pronašli ništa što bi iznijeli iz kuće u crnim vrećama kao dokazni materijal.

Nakon nekoliko mjeseci odvjetništvo je podignulo optužnicu kojom ga se tereti za teško ubojstvo supruge. Uslijed narušenih bračnih odnosa, a nakon što ju je prethodno zlostavljao, oštrim predmetom joj je zadao više uboda po cijelom tijelu od kojih je umrla. Nakon toga ju je raskomadao. Točno vrijeme ubojstva, kao ni gdje su ostali dijelovi ubijene žene, nije utvrđeno jer se uhićeni Robert brani šutnjom.

Od dana uhićenja Robert Reder se nalazi u istražnom zatvoru.