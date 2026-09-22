Počinje suđenje za brutalno ubojstvo manekenke: Lubanju i rebra našli u loncu za kuhanje

Bivši suprug i članovi obitelji hongkonške manekenke i influencerice Abby Choi našli su se na optuženičkoj klupi više od tri godine nakon što je policija otkrila dijelove njezinog raskomadanog tijela u hladnjaku i loncu za kuhanje. Ovaj stravičan slučaj duboko je šokirao javnost u Hong Kongu, gradu koji inače bilježi vrlo nisku stopu nasilnog kriminala, a sada je napokon ušao u sudsku fazu, piše People.com.

Alex Kwong, njegov brat Anthony Kwong i njihov otac Kwong Kau pojavili su se na sudu u ponedjeljak, 21. rujna, prema informacijama koje prenosi Associated Press. Trojica muškaraca suočavaju se s teškim optužbama za ubojstvo i sprečavanje zakonitog pokopa tijela u vezi sa smrću manekenke u veljači 2023. godine. Ako ih sud proglasi krivima za ubojstvo, prijeti im kazna doživotnog zatvora.

Sva tri optuženika nosila su maske i djelovala su mirno tijekom sudskog ročišta. Kwong Kau nosio je običnu bijelu majicu, dok su njegovi sinovi pred sud stigli odjeveni u odijela. Interes javnosti za ovo suđenje za brutalno ubojstvo ogroman je, zbog čega su deseci ljudi čekali ispred zgrade suda kako bi pratili početak ročišta. Sud je organizirao i prijenos uživo za sve one koji nisu uspjeli ući u samu sudnicu. Očekuje se da će suđenje pred porotom trajati 45 dana, a tužitelji će iznijeti svoje glavne argumente u nadolazećim tjednima.

Foto: Instagram

Stravično otkriće u kući

Obitelj je prijavila nestanak 28-godišnje manekenke i majke četvero djece 21. veljače 2023. godine. Samo tri dana kasnije, policija je otkrila dio njezinih posmrtnih ostataka u unajmljenoj kući u hongkonškoj četvrti Tai Po. Istražitelji su pronašli dvije noge, za koje vjeruju da pripadaju žrtvi, u hladnjaku, dok su lubanju, rebra i kosu izvukli iz velikog lonca za kuhanje.

Tijekom pretrage mjesta zločina, policija je također osigurala rezač za meso, električnu pilu i raznu odjeću. Kasnije su službenici pretražili i lokalno odlagalište otpada kako bi pronašli dodatne dokaze i preostale dijelove tijela. Vlasti su nedugo nakon ovog jezivog otkrića uhitile bivšeg supruga, njegovog brata i oca.

Foto: Instagram

Istražitelji su utvrdili kako je Abby Choi prije smrti imala ozbiljan financijski spor s bivšim suprugom i njegovom obitelji. Unatoč tome što su se razveli, manekenka je navodno i dalje financijski pomagala obitelj Kwong, a nesuglasice oko novca eskalirale su do tragičnog ishoda.

Policija je uhvatila Alexa Kwonga na trajektnom pristaništu dok je navodno pokušavao pobjeći iz Hong Konga brzim čamcem. Ukupno su vlasti uhitile sedam osoba povezanih s ovim slučajem, uključujući i bivšu svekrvu koja se suočava s optužbama za ometanje istrage. Zbog okrutnosti i specifičnog financijskog motiva, pojedini mediji i analitičari ovaj su zločin usporedili s radnjom poznatog filma Parazit.

Foto: Instagram

Prije tragične smrti, Abby Choi izgradila je uspješnu karijeru kao model i influencerica. Često je posjećivala međunarodne modne događaje i dijelila fotografije s revija i snimanja sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Pojavljivala se u prestižnim modnim časopisima poput Voguea i Elle.

Samo nekoliko dana prije nestanka, objavila je fotografije s revije modne kuće Dior na Tjednu mode u Parizu. Također je prisustvovala reviji visoke mode Eliea Saaba za proljeće i ljeto te je krasila digitalnu naslovnicu časopisa L'Officiel Monaco.

Iz braka s Alexom Kwongom imala je dvoje djece. Nakon njihovog razvoda, ponovno se udala te je s drugim suprugom dobila još dvoje mlađe djece. Njezino ubojstvo ostavilo je dubok trag u hongkonškom društvu i potaknulo brojne javne rasprave o obiteljskom nasilju i zaštiti žena.

*uz korištenje AI-ja