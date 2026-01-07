Obilne snježne padaline zahvatile su velik dio Hrvatske, a u Zagrebu je palo više od 20 centimetara snijega
Pod težinom snijega urušila se tenda kafića u centru Zagreba
Pod težinom snijega urušio se vanjski natkriveni dio kafića, odnosno tenda u Bogovićevoj ulici u centru Zagreba, piše Večernji.
Obilne snježne padaline zahvatile su velik dio Hrvatske, a u Zagrebu je palo više od 20 centimetara snijega.
Pod teretom snijega u utorak, oko 17:30 urušio se adventski šator na središnjem križevačkom trgu, njegovo naginjanje primijetio je zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj koji je nekoliko minuta prije pozvao vatrogasce da uklone snijeg, a u incidentu nema ozlijeđenih.
Zamjenik gradonačelnika Križevaca Ivica Švagelj bio je u sredini šatora kad se počeo urušavati.
- Čulo se krckanje pa sam povikao okupljenima da izađu, rekao je Švagelj.
Objasnio je kako je aluminijska konstrukcija polako počela popuštati pod teretom, a da je netko prije primijetio kako se šator nakrivio i pozvao vatrogasce, do nemilog događaja ne bi ni došlo.
Gradonačelnik Tomislav Katanović kaže da je i prošle godine isti šator bio postavljen na trgu. Nije bilo opasnosti za posjetitelje jer je zamjenik gradonačelnika na vrijeme upozorio okupljene da napuste šator.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+