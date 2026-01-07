Obavijesti

KAOS U BOGOVIĆEVOJ

Pod težinom snijega urušila se tenda kafića u centru Zagreba

Piše Antonela Šaponja,
Foto: Nikolina Orešković/Večernji list

Obilne snježne padaline zahvatile su velik dio Hrvatske, a u Zagrebu je palo više od 20 centimetara snijega

Pod težinom snijega urušio se vanjski natkriveni dio kafića, odnosno tenda u Bogovićevoj ulici u centru Zagreba, piše Večernji.

Zagreb: Pod teretom snijega urušila se tenda kafića u Bogovićevoj Zagreb: Pod teretom snijega urušila se tenda kafića u Bogovićevoj Zagreb: Pod teretom snijega urušila se tenda kafića u Bogovićevoj
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Foto: Nikolina Orešković/Večernji list

Pod teretom snijega u utorak, oko 17:30 urušio se adventski šator na središnjem križevačkom trgu, njegovo naginjanje primijetio je zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj koji je nekoliko minuta prije pozvao vatrogasce da uklone snijeg, a u incidentu nema ozlijeđenih.

Zamjenik gradonačelnika Križevaca Ivica Švagelj bio je u sredini šatora kad se počeo urušavati.

- Čulo se krckanje pa sam povikao okupljenima da izađu, rekao je Švagelj. 

Objasnio je kako je aluminijska konstrukcija polako počela popuštati pod teretom, a da je netko prije primijetio kako se šator nakrivio i pozvao vatrogasce, do nemilog događaja ne bi ni došlo.

Gradonačelnik Tomislav Katanović kaže da je i prošle godine isti šator bio postavljen na trgu. Nije bilo opasnosti za posjetitelje jer je zamjenik gradonačelnika na vrijeme upozorio okupljene da napuste šator.

