Podaci HZZ-a: Krajem studenog bilo je 81.112 nezaposlenih, 9,8 posto manje nego lani

Krajem studenog ove godine u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (HZZ) registrirano je 81.112 nezaposlenih osoba, što je za 9,8 posto ili 8.785 osobe manje nego u studenom lani, pokazuju podaci HZZ-a objavljeni u srijedu. U odnosu na listopad ove godine broj nezaposlenih povećan je za 4,2 posto ili 3.287 osoba. Prema dnevnim podacima HZZ-a, trenutno je na zavodu registrirano 81.341 nezaposleni, a oglašeno je 14.764 slobodnih radnih mjesta.

Tijekom studenog ove godine, u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su ukupno 15.603 osobe ili 4,4 posto više nego u studenom 2024. godine. Pritom je 12.889 osoba ili 82,6 posto došlo iz radnog odnosa. U evidenciju nezaposlenih u prošlom je mjesecu ušlo i 541 osoba iz redovitoga školovanja (3,5 posto) te 2.173 osobe iz neaktivnosti (13,9 posto).

Prema podacima HZZ-a, iz evidencije nezaposlenih izašlo 12.316 osoba, što je 8,8 posto više nego u studenom lani. Od toga je zaposleno 7.648 osoba, i to 6.857 osoba ili 89,7 posto na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 791 osoba ili 10,3 posto na temelju drugih poslovnih aktivnosti.

Najviše se zapošljava u trgovini, prerađivačkoj industriji i obrazovanju

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnoga odnosa najčešće je realizirano u trgovini na veliko i malo - 1.070 osoba ili 15,6 posto. Slijedi prerađivačka industrija s 917 osoba ili 13,4 posto te obrazovanje s 785 osoba ili 11,4 posto.

U studenom je 4.668 osoba brisano iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga, npr. izlaska iz radne snage (umirovljenje, uključenje u redovito školovanje), nepridržavanja zakonskih odredbi (ne traže aktivno posao, neraspoloživi za rad), odjave s evidencije i dr.

Gledano po županijama, u zapošljavanju su predvodili Splitsko-dalmatinska županija (1.022 osobe ili 14,9 posto od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), Grad Zagreb (1.001 osoba ili 14,6 posto) te Osječko-baranjska županija (730 osoba ili 10,6 posto).

Najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj županiji 13.795 (ili 17 posto od ukupnoga broja u Hrvatskoj), Osječko-baranjskoj županiji (10.434 ili 12,9 posto) i Gradu Zagrebu (9.746 ili 12 posto), a najmanji u Ličko-senjskoj županiji (1.033 ili 1,3 posto).

U studenom je 23.329 osoba ili 28,8 posto od ukupnoga broja nezaposlenih koristilo novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade povećao se u usporedbi s istim mjesecom 2024. godine za 15 posto ili 3.051 osoba.

U studenom ove godine preko usluga Zavoda oglašeno je 9.363 radna mjesta, kroz koje su iskazane potrebe za 16.049 radnika. Broj traženih radnika povećao se za 0,8 posto u odnosu na isti mjesec lani.