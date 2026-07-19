Podaci o lijekovima alarmantni! Mladima treba brzo pomoći

Podaci Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode iz izvješća o nuspojavama lijekova za 2025. upućuju na niz problema. Prijavljeno je čak 41 trovanje posve malih beba, u dobi od rođenja do godine dana.

Kako kažu u HALMED-u, kod 83 posto ovih prijava nije došlo do nuspojava, a uglavnom se radilo o primjeni doze lijeka veće od propisane. Posebno zabrinjava činjenica da se većina ovih situacija mogla spriječiti.

Lijek ostavljen na noćnom ormariću, u torbi ili na kuhinjskom stolu dovoljan je da ga znatiželjno dijete uzme u ruke. Jednako tako, procjenjivanje doze “od oka” ili korištenje kuhinjske žlice umjesto priložene mjerice može imati ozbiljne posljedice.

Ljekarnici i liječnici svakodnevno upozoravaju na pravilno doziranje, ali očito je da te informacije ne dopiru do svih. Zato su potrebne kontinuirane javnozdravstvene kampanje koje će roditeljima jednostavno objasniti kako pravilno davati lijekove djeci i kako ih sigurno čuvati.

Posebno je potresan i alarmantan podatak o više od stotinu adolescenata kod kojih je trovanje lijekovima bilo povezano s pokušajem suicida. To otvara pitanje mentalnog zdravlja mladih i dostupnosti psihološke pomoći. Takvi podaci upozoravaju na to da je potrebno jačati sustav rane podrške djeci i adolescentima prije nego što dođe do tragedije.

Važno je naglasiti i ono što HALMED jasno ističe - prijava nuspojave ili smrtnog ishoda ne znači automatski da je lijek uzrokovao smrt. Sustav prijavljivanja postoji upravo zato da bi se svaka sumnja istražila i procijenila. Zato je važno odgovorno tumačiti brojke i ne širiti neutemeljeni strah od lijekova koji mnogim pacijentima spašavaju život.

Najvažnija poruka ovog izvješća nije da su lijekovi opasni, nego da se odgovorno koriste, da se čuvaju izvan dohvata djece, pažljivo čitaju upute i točno doziraju te tako spriječi mnogo nesreća.