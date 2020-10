'Podići ćemo tužbu za klevetu protiv ministrice Nine Obuljen'

Mostovci su najavili tužbu za klevetu protiv ministrice kulture, jer je na upozorenje kako treba zaštititi slobodu govora, reagirala skandaloznom optužbom da Most opravdava zločin na Markovom trgu

<p>Saborski zastupnici Kluba Mosta <strong>Marija Selak Raspudić, Nikola Grmoja i Nino Raspudić</strong> na tržnici u Zaprešiću u subotu su se, uz poštivanje epidemioloških mjera, družili i razgovarali s građanima u sklopu akcije “Razgovor na otvorenom je zdrav”.</p><p>Najavili su kako će podići tužbu za klevetu protiv ministrice <strong>Nine Obuljen Koržinek</strong>, jer je na upozorenje Mosta kako treba zaštititi slobodu govora, reagirala skandaloznom optužbom da Most opravdava zločin na Markovom trgu.</p><p>Raspudić je istaknuo kako je puno bolje izaći među ljude I družiti se s građanima na otvorenom, za razliku od nekih koji se blindiraju.</p><p>- Ovdje, u Zaprešiću, najavljujemo da ćemo podići tužbu protiv ministrice Nine Obuljen Koržinek zbog klevete. Naime, jučer smo na našoj tiskovnoj konferenciji upozorili na ugrožavanje slobode medija i slobode govora, govoreći o prijedlogu izmjene Zakona o elektroničkim medijima. Ona je na to reagirala skandaloznom paušalnom optužbom da Most relativizira i opravdava zločin počinjen na Markovom trgu. Istina je sasvim suprotna!</p><p>Mi cijelo vrijeme nastupamo kao konstruktivna, tolerantna i odgovorna opcija upozoravamo opetovano kako se ne može prejudicirati rezultat istrage i na temelju pojedinačnog slučaja donositi opće zaključke, ma kakvi oni bili. Branimo slobodu govora i slobodu misli I nećemo pristati na ovakvu vrstu moralnog lešinarenja i ucjenjivanja, gdje će vam netko kad upozorite na suzbijanje slobode govora, prilijepiti etiketu da opravdavate zločin - rekao je Raspudić.</p><p>Marija Selak Raspudić je naglasila kako Most ovim želi poslati poruku društvu, medijima i ostalim političkim akterima da je sloboda govora u hrvatskom društvu dozvoljena i ustavna kategorija koju svi moramo braniti.</p><p>- Ovakvo postupanje vladajuće strukture nije samo činjenično neutemeljeno niti ispravno argumentirano, već je etički nedopustivo iskorištavati jedan zločin i jednu tragediju za obračun s vlastitim političkim neistomišljenicima. Stoga smo odlučili reagirati tužbom za klevetu - rekla je Selak.</p><p>Dodala je da je važno osnažiti vezu između saborskih zastupnika i biračkog tijela, zato se akcijama poput ove subotnje u Zaprešiću, u druženju I razgovoru s građanima, zanimaju za njihove probleme, te iznose što planiraju raditi kroz saborski mandat mandat</p>