Družba sestara milosrdnica o slučaju časne: 'Spremni smo na svaku pomoć ozlijeđenoj časnoj'

Zagrebačka policija u utorak je zaključila opsežno kriminalističko istraživanje o slučaju ozljeđivanja časne sestre. Utvrdili su kako napada na časnu nije bilo.

Kako je službeno priopćila zagrebačka policija, 35-godišnjakinja je lažno prijavila kazneno djelo, a ozljedu si je nanijela sama nožem koji je prethodno kupila u trgovini.

O svemu su se oglasili priopćenjem iz Sestara milosrdnica Sv. Vinka Paulskoga Provincije Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije – Zagreb.

- Nakon što je provedeno kriminalističko istraživanje i službeno utvrđene sve činjenice i okolnosti ozljeđivanja časne sestre ovime sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskoga Provincije Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije iz Zagreba zahvaljuju svim uključenim službama, osobito medicinskom osoblju i policiji na pomoći i suradnji - navele su.

- Ukazujući na važnost zaštite dostojanstva i integriteta svake osobe Provincija i Družba iskazuju svoju blizinu i podršku te spremnost na svaku daljnju pomoć ozlijeđenoj časnoj sestri pozivaju na razumijevanje i zajedništvo u molitvi - poručili su.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela lažnog prijavljivanja iz članka 304. Kaznenog zakona, protiv 35-godišnjakinje će biti podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu. Nakon što je utvrđeno da se radi o samoozljeđivanju, policajci su pozvali hitnu medicinsku pomoć, a liječnica je odlučila da se žena preveze u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi pružanja daljnje skrbi.