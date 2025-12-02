Obavijesti

EPILOG

Družba sestara milosrdnica o slučaju časne: 'Spremni smo na svaku pomoć ozlijeđenoj časnoj'

Piše Ivan Štengl,
Družba sestara milosrdnica o slučaju časne: 'Spremni smo na svaku pomoć ozlijeđenoj časnoj'
Kako je službeno priopćila zagrebačka policija, 35-godišnjakinja je lažno prijavila kazneno djelo, a ozljedu si je nanijela sama nožem koji je prethodno kupila u trgovini

Zagrebačka policija u utorak je zaključila opsežno kriminalističko istraživanje o slučaju ozljeđivanja časne sestre. Utvrdili su kako napada na časnu nije bilo.

Kako je službeno priopćila zagrebačka policija, 35-godišnjakinja je lažno prijavila kazneno djelo, a ozljedu si je nanijela sama nožem koji je prethodno kupila u trgovini.

O svemu su se oglasili priopćenjem iz Sestara milosrdnica Sv. Vinka Paulskoga Provincije Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije – Zagreb.

TOMISLAV KLAUŠKI Trebalo bi goniti sve one koji su širili lažne vijesti i mržnju o nekom 'napadu' na časnu sestru
Trebalo bi goniti sve one koji su širili lažne vijesti i mržnju o nekom 'napadu' na časnu sestru

- Nakon što je provedeno kriminalističko istraživanje i službeno utvrđene sve činjenice i okolnosti ozljeđivanja časne sestre ovime sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskoga Provincije Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije iz Zagreba zahvaljuju svim uključenim službama, osobito medicinskom osoblju i policiji na pomoći i suradnji - navele su.

- Ukazujući na važnost zaštite dostojanstva i integriteta svake osobe Provincija i Družba iskazuju svoju blizinu i podršku te spremnost na svaku daljnju pomoć ozlijeđenoj časnoj sestri pozivaju na razumijevanje i zajedništvo u molitvi - poručili su.

KOMENTIRAO SITUACIJU Božinović o slučaju časne: Većina medija pokazala je vjeru u rad policije i profesionalnost
Božinović o slučaju časne: Većina medija pokazala je vjeru u rad policije i profesionalnost

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela lažnog prijavljivanja iz članka 304. Kaznenog zakona, protiv 35-godišnjakinje će biti podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu. Nakon što je utvrđeno da se radi o samoozljeđivanju, policajci su pozvali hitnu medicinsku pomoć, a liječnica je odlučila da se žena preveze u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi pružanja daljnje skrbi.

