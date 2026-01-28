Podignuta optužnica protiv gradonačelnika Budimpešte jer je odobrio Povorku ponosa

Deseci tisuća ljudi marširali su Budimpeštom prošlog lipnja unatoč policijskoj zabrani, čime je Povorka ponosa postala jedna od najvećih demonstracija protiv vlade nacionalističkog premijera Viktora Orbana u nekoliko godina. Tužitelji su rekli da je Karacsony prekršio zakon organiziranjem i vođenjem zabranjenog okupljanja.

"Okružno tužiteljstvo predložilo je da sud izrekne novčanu kaznu protiv okrivljenika putem kaznenog naloga, bez održavanja suđenja", rekli su.

Karacsony je pokušao zaobići zabranu registrirajući Povorku ponosa kao općinski događaj, za koji je tvrdio da ne zahtijeva dozvolu.

Policija ga je ipak zabranila, rekavši da događaj potpada pod zakon o zaštiti djece. Povorka je prošla mirno.

„Od ponosnog osumnjičenika postao sam ponosni optuženik. Jer čini se da je to cijena koju treba platiti u ovoj zemlji kad se zauzimamo za vlastitu slobodu i slobodu drugih“, napisao je Karacsony na svojoj službenoj Facebook stranici u srijedu.

Orbanova vlada u posljednjem je desetljeću redovito ograničavala prava LGBTQ+ zajednice, a parlament je u ožujku 2025. donio zakon kojim se dopušta zabrana Povorki ponosa radi zaštite djece.

Kritičari kažu da je taj potez dio šireg obračuna s demokratskim slobodama uoči izbora zakazanih za 12. travnja, kada se Orban suočava sa svojim najvećim izazovom u posljednjih 16 godina.

Većina anketa pokazuje da stranka desnog centra Tisza ima prednost od devet do 12 bodova ispred Orbanovog Fidesza.