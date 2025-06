Podli trač o Nutelli i tajne dijete Plenkija, Zokija, Kolinde, Čačića

Prošle je godine o premijeru pukao gadan trač - navodno je svakog jutra tamanio Nutellu u letalnim dozama! Tu smo tvrdnju odmah krenuli provjeravati, s takvim se stvarima nije šaliti, ali su je iz Vlade opovrgnuli – riječ je, rekli su, o izmišljotini. Svjedoci koji su ga vidjeli kako kupuje taj kalorični namaz nisu mogli znati da je to, zapravo, za Plenkovićevu djecu. Moš mislit... Ipak, bilo je očito da se premijer, koji jako drži do izgleda, udebljao pa je stršao u ergeli svojih uskostrukih suradnika. To je u njegovu poslu normalno. Puno se sjedi, s ljudima se mora nešto pojesti, popiti – naši su političari zakleti janjičari – a stres je žestok. U prva dva mandata Andrej Plenković je morao rješavati probleme Agrokora, brodogradnje, Đure Đakovića, pandemije i “transformativnih učinaka Covida na gospodarstvo”, Istanbulske konvencije te mnoge druge, jedva malo manje teške, pa se to sve odrazilo na masu...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+