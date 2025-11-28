Obavijesti

News

Komentari 0
ISPITAT ĆE GA

Podmetnuli požar ispod vozila gradonačelnika Mostara, policija privela jednog čovjeka

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Podmetnuli požar ispod vozila gradonačelnika Mostara, policija privela jednog čovjeka
Plenković u Mostaru sudjelovao je na svečanosti otvorenja 26. Međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2025 | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Policija je privela jednu osobu zbog paljenja službenog vozila gradonačelnika Mostara Marija Kordića ranije ovoga tjedna, potvrdili su za Hinu iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ)

"Osoba koja se dovodi u vezu s podmetanjem požara ispod vozila mostarskog gradonačelnika privedena je u prostorije policije, gdje će biti ispitana", naveli su iz županijskoga MUP-a sa sjedištem u Mostaru.

Dodali su da će nakon toga biti predana u nadležnost Tužiteljstva HNŽ-a koje vodi istragu. 

Službeno vozilo gradonačelnika Mostara zapaljeno je u noći na srijedu ispred obiteljskoga doma. 

Mediji navode kako je policija s nadzornih kamera utvrdila da su dvije osobe sudjelovale u zapaljenju vozila. jedan je najprije izviđao, a zatim je druga podmetnula požar. 

NAZVAO GA Zapalili vozilo gradonačelnika Mostara, premijer Andrej Plenković oštro osudio incident
Zapalili vozilo gradonačelnika Mostara, premijer Andrej Plenković oštro osudio incident

U prvoj izjavi za javnost Kordić je istaknuo kako se posljednje vrijeme svjedoči "organiziranom stvaranju narativa mržnje i napadima na moj rad, isključivo zato što štitimo interese Grada Mostara".

Dodao je da takav narativ ima svoje posljedice, a ovaj događaj jasno pokazuje cilj onih koji ga potiču.

Ovaj incident dodatno je podigao međunacionalne napetosti u Mostaru, gdje su posljednjih mjeseci prisutne polemike oko zahtjeva Islamske zajednice za izgradnju Islamskog centra u središtu grada. Također, bošnjački dužnosnici već neko vrijeme zahtijevaju zaustavljanje izgradnje zgrade Hrvatskog narodnog kazališta. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Satima pretreseali Mikulićevu kuću: Šincek prije uhićenja upozorio na nezakonitosti
UŽIVO SVE O MEGA AFERI

Satima pretreseali Mikulićevu kuću: Šincek prije uhićenja upozorio na nezakonitosti

Razlog je velika afera sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićene osobe povezane s bračnim parom Šincek. Uz Mikulića se tereti još tri osobe. O uhićenju se oglasio Uskok, a stigla je i reakcija Vlade
Evo što nam je Mikulić rekao par dana prije akcije Uskoka: 'Mnogima sam se zamjerio...'
PAD GLAVNOG INSPEKTORA

Evo što nam je Mikulić rekao par dana prije akcije Uskoka: 'Mnogima sam se zamjerio...'

Andrija Mikulić godinama je bio jedan od najmoćnijih HDZ-ovih ljudi u državi s golemim ovlastima... Slučaj se indirektno povezuje s uhićenjima zbog otpada u Gospiću, ali i zbog mita oko kamenoloma u Zagorju
Mikulića će braniti odvjetnici kojima je slao svoje inspektore zbog bespravne gradnje...
ZATVOREN KRUG

Mikulića će braniti odvjetnici kojima je slao svoje inspektore zbog bespravne gradnje...

Zagrebački odvjetnici Ivan Stanić i Nikola Mandić bili su dio afere s bespravnom gradnjom, koju su 24sata otkrila u svibnju. Bili su među sedam suvlasnika koji su u ličkom Raduču podigli bespravnu katnicu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025