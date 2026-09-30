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Podržavate li i dalje štrajk?

Piše HINA, Ivan Štengl,
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Podržavate li i dalje štrajk?
Zagreb: Sve je više smeća u centru grada | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Ako sud i presudi da je štrajk nezakonit to nužno ne znači prekid štrajka...

Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga u Zagrebu ušao je u treći dan budući da dogovor s gradskom upravom nije postignut, te su u srijedu na zagrebačke ulice izašla dva tramvaja, voze i autobusi linije prema KBC-u Zagreb te jedna brza linija iz Velike Gorice, a izašlo je i 20 kamiona Čistoće.

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I što sada? Već treći dan traže se svojevrsne alternative za prijevoz. Sreća u nesreći je ta što je vrijeme zaista poslužilo. Stoga je za neke i šetnja do posla ili škole opcija, dok su rekordi srušeni na Bajsu.

Predsjednik Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić u izjavi Hini potvrdio je da će danas poslati ime svoga predstavnika u arbitražnoj komisiji koja treba utvrditi nužne poslove, no naglašava da je bit postići dogovor s poslodavcem.

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- Čekamo presudu Suda i nakon nje ćemo donijeti odluku što dalje, vjerujemo da će biti u našu korist, ali neovisno o njoj, mi smo spremni za pregovore. Već danas možemo se naći, ili kod nas u ZET-u ili u Gradskom poglavarstvu - rekao je Jozić ponavljajući svoj poziv za razgovor gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.

Ako sud i presudi da je štrajk nezakonit to nužno ne znači prekid štrajka. Odluka mora biti pravomoćna, a i uprave gradskih sindikata imaju pravo na žalbu... Stoga, ako se ovako nastavi, moglo bi sve to još potrajati neko vrijeme.

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Komentari 0
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