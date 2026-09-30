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ČEKA SE ODLUKA

Što ako sud proglasi štrajk nezakonitim? Tramvaji neće odmah na zagrebačke tračnice

Piše Luka Safundžić,
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Što ako sud proglasi štrajk nezakonitim? Tramvaji neće odmah na zagrebačke tračnice
Zagreb: Počeo štrajk ZET-a, tramvaji ostali u spremištima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Da bi odluka bila obvezujuća, ona mora postati pravomoćna. I uprave gradskih poduzeća i sindikati imaju zakonsko pravo na žalbu na današnju odluku

Ako sud proglasi štrajk nelegalnim, to ne znači odmah i prekid štrajka. Odluka da je štrajk nezakonit ne znači da će tramvaji odmah izaći na tračnice, a kamioni Čistoće istog trena na ulice. Obustava rada ne prekida se objavom nepravomoćne presude.

Da bi odluka bila obvezujuća, ona mora postati pravomoćna. I uprave gradskih poduzeća i sindikati imaju zakonsko pravo na žalbu na današnju odluku, a o tim žalbama odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske, koji ima zakonski rok od pet dana za donošenje pravomoćne odluke po eventualnim žalbama.

NA ŽUPANIJSKOM SUDU DAN ODLUKE Evo kada kreću ključna ročišta vezana za štrajk!
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Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu objavit će u 10.30 sati odluku u slučaju Zagrebačkog holdinga, dok je odluka u slučaju ZET-a predviđena za 11:30 sati. Time bi napokon trebalo biti poznato je li štrajk, koji snažno utječe na svakodnevni život Zagreba i njegovih građana, pravno valjan.

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Foto: Patrik Macek/PIXSELL

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Komentari 2
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