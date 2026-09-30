Što ako sud proglasi štrajk nezakonitim? Tramvaji neće odmah na zagrebačke tračnice

Ako sud proglasi štrajk nelegalnim, to ne znači odmah i prekid štrajka. Odluka da je štrajk nezakonit ne znači da će tramvaji odmah izaći na tračnice, a kamioni Čistoće istog trena na ulice. Obustava rada ne prekida se objavom nepravomoćne presude.

Da bi odluka bila obvezujuća, ona mora postati pravomoćna. I uprave gradskih poduzeća i sindikati imaju zakonsko pravo na žalbu na današnju odluku, a o tim žalbama odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske, koji ima zakonski rok od pet dana za donošenje pravomoćne odluke po eventualnim žalbama.

Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu objavit će u 10.30 sati odluku u slučaju Zagrebačkog holdinga, dok je odluka u slučaju ZET-a predviđena za 11:30 sati. Time bi napokon trebalo biti poznato je li štrajk, koji snažno utječe na svakodnevni život Zagreba i njegovih građana, pravno valjan.