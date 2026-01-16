Poduzetnici u mukama zbog novog sustava fiskalizacije: 'Zakon još nema ni pravilnik...'

Udruga Glas poduzetnika zatražila je jučer sastanak s ministrom financija Markom Primorcem kako bi mu izravno naveli probleme poduzetnika vezane za novu fiskalizaciju i uručili mu peticiju s više od 6000 njihovih potpisa. Njome traže prijelazno razdoblje prilagodbe na Fiskalizaciju 2.0 u trajanju od najmanje šest mjeseci, tijekom kojeg ne bi bilo izricanja kazni poduzetnicima.

- Iako je zakon donesen 1. rujna, još nema pravilnika, što pokazuje da sustav nije spreman za punu primjenu - ističu u udruzi.

Nova bi fiskalizacija trebala pridonijeti uređenijem poslovanju obrta te malih i srednjih poduzeća, no već je u prvim danima primjene uzrokovala niz problema, žale se njeni obveznici. Suočavaju se, kažu, s poteškoćama u izdavanju i primanju računa. Predsjednica Sekcije računovođa Đurđica Mostarlić za HRT je kazala kako problemi postoje na svim razinama sustava. Poduzetnici pohvaljuju odluku Porezne uprave da u početnoj fazi ne kažnjava nenamjerne pogreške, kojih je sad mnogo, no upozoravaju kako svi poduzetnici moraju primati e-račune putem IP posrednika kojeg su izabrali. Ako su odabrali Finu, sve ide preko njihove platforme. Račun više ne dolazi klasično, pa je često potrebno tražiti ga. Najviše je problema trenutačno upravo kod primanja e-računa jer podaci nisu uvijek upareni, napominju.

Posjetimo, s prvim danom rujna prošle godine na snagu je stupio novi Zakon o fiskalizaciji, kojim je proširen popis obveznika fiskalizacije, ali uvedene i druge novosti. Od 1. siječnja ove godine uvedena je obaveza fiskalizacije svih računa izdanih krajnjim potrošačima (građanima), neovisno o načinu plaćanja tih računa. Također, u okviru Fiskalizacije 2.0, uvedena je obaveza izdavanja i primanja e-računa te fiskalizacija svih izdanih i primljenih e-računa u transakcijama između svih obveznika upisanih u registar obveznika PDV-a.

Dodatno, uvedena je obveza primanja i fiskalizacije e-računa subjekata koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a: trgovačka društva, obrtnici, slobodna zanimanja, tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te ostali proračunski i izvanproračunski korisnici upisani u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Od 1. siječnja 2027. obvezu izdavanja i fiskalizacije e-računa imat će i svi oni subjekti koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a, a koji u 2026. imaju samo obvezu primanja i fiskalizacije primljenih e-računa.