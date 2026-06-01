Poduzetnik kojem je izgorio Lamborghini: 'Kad sam dobio poruku, mislio sam da je šala'

Istraga o pokušaju iznude velikogoričkog poduzetnika Marijana Kulaša otkriva sve više detalja. Prema dosad poznatim informacijama, iza slučaja stoji četveročlana skupina predvođena 23-godišnjakinjom, a osumnjičenici se trenutačno nalaze u istražnom zatvoru.

Tereti ih se za pokušaj iznude te dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom i sredstvom, pri čemu je nastala šteta većih razmjera.

Kulaš je za RTL Danas ispričao kako je cijeli slučaj započeo prije desetak dana kada je na svoj mobilni telefon počeo primati prijeteće poruke. U njima se od njega tražilo da uplati sedam milijuna eura na kripto račun.

- Tražili su sedam milijuna eura da im uplatim na njihov kripto račun - rekao je Kulaš. Dodao je kako u početku nije ozbiljno shvatio prijetnje jer mu se traženi iznos činio potpuno nerealnim.

- Mislili smo da je riječ o šali. Takve poruke danas nisu rijetkost, a iznos koji su tražili bio je nevjerojatan - kazao je poduzetnik, istaknuvši da na ucjenu ne bi pristao ni pod kojim okolnostima.

Nakon što novac nije uplaćen, osumnjičenici su, prema navodima istrage, odlučili prijeći na konkretnu akciju. U garaži stambene zgrade u kojoj je Kulaš držao dva luksuzna automobila marke Lamborghini izbio je požar koji je uništio vozila, a vatra se proširila i na okolne automobile te dio zgrade.

Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca spriječena je veća tragedija, no materijalna šteta je značajna.

Kulaš smatra kako su počinitelji svojim postupkom ugrozili mnogo više od njegove imovine.

- Mogli su moj automobil zapaliti bilo gdje. Nisam očekivao da će ugroziti i stanare. Automobili su manje važni, ovdje je riječ o ljudskim životima - rekao je.

Posebno je pohvalio rad policije koja je, kako tvrdi, reagirala iznimno brzo.

- Najvažnije u cijeloj priči jest da je hrvatska policija posao odradila promptno. U roku od sedam do osam sati od slanja poruka osumnjičeni su već bili pod nadzorom policije - istaknuo je.

Na pitanje poznaje li nekoga od osumnjičenih, Kulaš je potvrdio da poznaje 23-godišnju Anđelinu, navodeći kako je njezin otac ranije sudjelovao u poslovnom projektu vezanom uz izgradnju dviju zgrada.

Govoreći o mogućem motivu, poduzetnik je kratko komentirao kako vjeruje da je riječ o "želji za životom bez rada".

Za kraj je poručio da će iskoristiti sve zakonske mogućnosti koje mu stoje na raspolaganju, naglasivši da mu je od materijalne štete važnije to što su osumnjičenici brzo identificirani i privedeni.