Obavijesti

News

Komentari 1
KULAŠ JAVNO ISTUPIO

Poduzetnik kojem je izgorio Lamborghini: 'Kad sam dobio poruku, mislio sam da je šala'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 2 min
Poduzetnik kojem je izgorio Lamborghini: 'Kad sam dobio poruku, mislio sam da je šala'
Foto: RTL/Pixsell

Mogli su moj automobil zapaliti bilo gdje. Nisam očekivao da će ugroziti i stanare. Automobili su manje važni, ovdje je riječ o ljudskim životima, rekao je velikogorički poduzetnik Marijan Kulaš

Istraga o pokušaju iznude velikogoričkog poduzetnika Marijana Kulaša otkriva sve više detalja. Prema dosad poznatim informacijama, iza slučaja stoji četveročlana skupina predvođena 23-godišnjakinjom, a osumnjičenici se trenutačno nalaze u istražnom zatvoru.

Tereti ih se za pokušaj iznude te dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom i sredstvom, pri čemu je nastala šteta većih razmjera.

Kulaš je za RTL Danas ispričao kako je cijeli slučaj započeo prije desetak dana kada je na svoj mobilni telefon počeo primati prijeteće poruke. U njima se od njega tražilo da uplati sedam milijuna eura na kripto račun.

- Tražili su sedam milijuna eura da im uplatim na njihov kripto račun - rekao je Kulaš. Dodao je kako u početku nije ozbiljno shvatio prijetnje jer mu se traženi iznos činio potpuno nerealnim.

IZNUĐIVAČI IZ VELIKE GORICE Troje šutjelo, samo jedan iznio obranu! Evo što je rekao o svom odnosu s Anđelinom i iznudi
Troje šutjelo, samo jedan iznio obranu! Evo što je rekao o svom odnosu s Anđelinom i iznudi

- Mislili smo da je riječ o šali. Takve poruke danas nisu rijetkost, a iznos koji su tražili bio je nevjerojatan - kazao je poduzetnik, istaknuvši da na ucjenu ne bi pristao ni pod kojim okolnostima.

Foto: Željko Lukunić/Pixsell, Čitatelj 24sata

Nakon što novac nije uplaćen, osumnjičenici su, prema navodima istrage, odlučili prijeći na konkretnu akciju. U garaži stambene zgrade u kojoj je Kulaš držao dva luksuzna automobila marke Lamborghini izbio je požar koji je uništio vozila, a vatra se proširila i na okolne automobile te dio zgrade.

Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca spriječena je veća tragedija, no materijalna šteta je značajna.

Kulaš smatra kako su počinitelji svojim postupkom ugrozili mnogo više od njegove imovine.

- Mogli su moj automobil zapaliti bilo gdje. Nisam očekivao da će ugroziti i stanare. Automobili su manje važni, ovdje je riječ o ljudskim životima - rekao je.

Posebno je pohvalio rad policije koja je, kako tvrdi, reagirala iznimno brzo.

- Najvažnije u cijeloj priči jest da je hrvatska policija posao odradila promptno. U roku od sedam do osam sati od slanja poruka osumnjičeni su već bili pod nadzorom policije - istaknuo je.

Na pitanje poznaje li nekoga od osumnjičenih, Kulaš je potvrdio da poznaje 23-godišnju Anđelinu, navodeći kako je njezin otac ranije sudjelovao u poslovnom projektu vezanom uz izgradnju dviju zgrada.

ZAPALILI LAMBORGHINI EKSKLUZIVNI VIDEO Ovako je bježala banda iznuđivača iz Gorice: Plahtom kroz prozor!
EKSKLUZIVNI VIDEO Ovako je bježala banda iznuđivača iz Gorice: Plahtom kroz prozor!

Govoreći o mogućem motivu, poduzetnik je kratko komentirao kako vjeruje da je riječ o "želji za životom bez rada".

Za kraj je poručio da će iskoristiti sve zakonske mogućnosti koje mu stoje na raspolaganju, naglasivši da mu je od materijalne štete važnije to što su osumnjičenici brzo identificirani i privedeni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
EKSKLUZIVNI VIDEO Ovako je bježala banda iznuđivača iz Gorice: Plahtom kroz prozor!
ZAPALILI LAMBORGHINI

EKSKLUZIVNI VIDEO Ovako je bježala banda iznuđivača iz Gorice: Plahtom kroz prozor!

Bježeći pred policijom, osumnjičenici su se spuštali niz zavezane plahte s trećeg kata zgrade, a u općem kaosu s balkona su bacili čak i psa
Ribari upecali plastične čaše iz Jugoslavije: Jednom smo ulovili perilicu, ali i cijelo jedro...
OTPAD U MORU

Ribari upecali plastične čaše iz Jugoslavije: Jednom smo ulovili perilicu, ali i cijelo jedro...

Ribari kod otoka Žirja izvukli plastični otpad. ‘Ulovili smo i perilicu, imamo posebne vreće u kojima se odvaja takav otpad pa se on vraća na obalu, objašnjava ribar.
Troje šutjelo, samo jedan iznio obranu! Evo što je rekao o svom odnosu s Anđelinom i iznudi
IZNUĐIVAČI IZ VELIKE GORICE

Troje šutjelo, samo jedan iznio obranu! Evo što je rekao o svom odnosu s Anđelinom i iznudi

Anđelina H. (23) i Roko K. (23) ranije su godinu i pol bili u vezi. Nakon prekida mladić je i dalje gajio emocije prema njoj pa kad mu se obratila za pomoć, nije se mnogo dvoumio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026