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12 POLJAKA

Poginuli u Mađarskoj vraćali su se s hodočašća u Međugorju

Piše Filip Sulimanec,
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Poginuli u Mađarskoj vraćali su se s hodočašća u Međugorju
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Foto: Zoltan Mathe/EPA
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Prema informacijama mađarske policije, vjerojatni uzrok nesreće bilo je slijetanje autobusa s ceste

Oko 2:00 sata ujutro, u mjestu Mezőkeresztes na autocesti M3 prema Nyíregyházi dogodila se tragična nesreća u kojoj je sudjelovao poljski autobus. Autobus se vraćao iz Bosne i Hercegovine s hodočašćem iz Podkarpatske regije, objavio je Ured Podkarpatskog vojvodstva u Rzeszówu. U nesreći je poginulo 12 ljudi. Vraćali su se iz Međugorja. 

Firefighters work on the scene of a deadly accident near Mezokeresztes Tourist bus accident in Hungary Tourist bus accident in Hungary
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Foto: BALAZS TOTH/MEZOKOVESD KEPEKBEN

Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice u Egeru i Miskolcu. Prema informacijama mađarske policije, vjerojatni uzrok nesreće bilo je slijetanje autobusa s ceste. Ministar Radosław Sikorski potvrdio je nesreću i objavio da je Poljska u kontaktu s mađarskim službama. Glasnogovornik poljskog ministarstva vanjskih poslova Maciej Wewior potvrdio je da sve ukazuje na to da su se vraćali iz Međugorja.

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Podsjećamo,  u autobusu je bilo 57 putnika i dva vozača. Policija je objavila da je bus na ravnom dijelu autoceste skrenuo u jarak i prevrnuo se. Vozač je najvjerojatnije zaspao. Policija je objavila da je priveden.

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